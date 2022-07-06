Silifke’de 3 bin 700 metrelik yolu yeniledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü asfalt atağına aralıksız devam ediyor. Güvenli, konforlu ve yenilenmiş yollar için birçok noktada asfalt çalışmalarını sürdüren Büyükşehir ekiplerinin bir çalışma noktası da Silifke ilçesi oldu.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki farklı noktalarda aralıksız sürdürdüğü çalışmalarla yolları yenilerken, muhtarlardan ve vatandaşlardan gelen talepleri de hızla karşılıyor.

Kentin birçok noktasında devam eden çalışmalara bir yenisini daha ekleyen ekipler; Silifke ilçesi Narlıkuyu Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi’nde 3 kilometre, Taşucu Mahallesi 502’nci Sokak’ta ise 700 metre uzunluğundaki yolda sathi kaplama asfalt çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında ekipler toplam 3 bin 700 metre uzunluğundaki yolu yeniledi.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri; kent merkezinde değişik noktalarda sürdürdüğü çalışmaların yanı sıra, ilçelere bağlı mahalle ve grup yollarında da çalışmalarına belli bir plan ve program dahilinde devam ediyor.