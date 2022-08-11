Silifke'de asfalt sevinci

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, daha güvenli ve modern bir ulaşım için kent genelinde başlatılan yol ve asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Eş zamanlı devam eden çalışmalar kapsamında ekiplerin bir çalışma noktası da Silifke oldu.MERSİN (İGFA) - Büyükşehir yol yapım ekipleri, Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi Yusuf Özlen Caddesi’nde 1.800 metre uzunluğundaki yolda, asfalt ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor. Sıcak asfalt çalışmalarını binder seviyesinde tamamlayan ekipler, ikinci kat aşınma tabakası serim işlemini de gerçekleştirecek. 350. Sokak’ta (kanal yolu) 500 metre uzunluğundaki yolda sıcak asfalt çalışmalarını da binder seviyesinde tamamlayan ekipler, iki bölgede de kaldırım çalışmalarına devam ediyor. Silifke ilçesi Sarıcalar Mahallesi 507. Sokak’ta ise 500 metre uzunluğundaki yolda kaldırım çalışmalarını tamamlamak üzere olan ekipler, aşınma tabakası asfalt çalışmalarına başlayacak.

Taşucu Mahallesi Palmiye Sokak’ta 1.000 metrelik yolda kaldırım söküm çalışmaları devam ediyor. Ekipler, ayrıca yol ve asfalt yenileme çalışması yapacak.