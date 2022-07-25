Siirt’te mahalle yolları yenileniyor

Siirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent içi ulaşımı rahatlatmak ve güvenli hale getirmek amacıyla kentin muhtelif mahallelerindeki sokakları kent kimliğine yakışır hale getiriyor.

SİİRT (İGFA) - Ekipler, Yenimahalle ve Doğan mahallelerinde bulunan sokak ve caddelerde kilitli parke döşeme ve kaldırım yenileme çalışmalarına başladı.

Planlanan program çevresinde çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, Yeni Mahalle ve Doğan Mahallesinde kilitli parke ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatıyla daha yaşanılabilir bir kent için çalışmalarına hız kesmeden devam eden ekipler, il genelinde bu yıl 123 bin metrekare parke döşeme ve kaldırım yenileme çalışması gerçekleştirileceği bildirildi.