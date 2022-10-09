Siirt'te kentsel dönüşüm heyecanı

Siirt/Merkez, Batı, İnönü, Karakol, Ulus, Sakarya ve Ülkü Mahalle sınırları içinde devam eden kentsel dönüşüm projesi uzlaşma görüşmeleri başladı.Siirt kent merkezinde yapılması planlanan ‘Kentsel Dönüşüm Projeleri’ belirlenen takvim doğrultusunda yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Siirt Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Siirt Kentsel dönüşüm projesi birinci etap için uzlaşma tebliği ve onaylı muvafakatname uzlaşma sürecine geçilmiştir. Vatandaşların merakla beklediği ‘Kentsel “Dönüşüm Projesi’ ile ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen proje ve fiyatlandırma (m² rayiç bedel) ve uzlaşma şartlarına ilişkin çalışmalar tamamlanarak, mülk sahipleri ile uzlaşma çalışmalarına başlanmıştır. Kentsel dönüşüm çalışmaların hızlı etkin ve verimli yürütülmesi için proje sahası sınırları içerisinde kalan mahalle sakinlerimizi, (Mülk Sahipleri) Siirt Belediyesi Kızlar Tepesi Sosyal Tesislerinde bulunan TOKİ iştiraki GEDAŞ (Gayrimenkul Değerleme A.Ş.) Uzlaşma Ofisine davet ediyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ’nin denetiminde, GEDAŞ firması tarafından yürütülen uzlaşma sürecinin, kısa bir sürede tamamlanması ve inşaatların yapımına başlanılması planlanmaktadır. Bu kapsamda; alanda hak sahibi olan vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için davet süresi içinde uzlaşma görüşmelerine katılmaları ve konu hakkında gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayelerinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan projede; Siirt İli, Merkez İlçesi, Batı, İnönü, Karakol, Sakarya, Ulus ve Ülkü Mahallelerinde mevcutta bulunan 551 konut, 769 ticaret, 56 ofis, 72 depo ve 4 Otel ile alt yapı ve çevre düzenlemesi yer alıyor" denildi.