Siirt'te halk ekmek yayılıyor

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatları doğrultusunda kentin 8 farklı noktasında 8 adet Halk Ekmek büfeleri kuruluyor.SİİRT (İGFA) - Kentin en işlek 8 noktasına kurulan halk ekmek büfelerinde ekmek satışlarına bugün itibariyle başlandı.

2,5 liradan satılacak olan ekmekler ilk gün sebebi ile ücretsiz dağıtılacak.

Siirt Belediyesi Sosyal Tesisleri ile Milli Eğitim Müdürlüğü (Siirt Abdulhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ) işbirliği ile kurulan Halk Ekmek Büfeleri’nde ilk etapta 6 bin ekmeğin satışa sunulacağı ileriki dönemde bu sayının 10 binin üzerine çıkarılacaktır.

Hedefimiz, ucuz, kaliteli ve hijyen bir ortamda hazırlanan ekmekleri vatandaşlarımıza sunmaktır.

Halk ekmek büfelerinin 07.30 ile 09.30 ve 16.00 ile 18.00 saatlerinde halka hizmet verecektir.

HALK EKMEK BÜFELERİ SATIŞ NOKTALARI

1.Diş Hastanesi yanı

2. Millet Bahçesi önü

3. Siirt Belediyesi Yeni Mahalle Semt Pazarı önü

4. Tillo Caddesi Aytemiz Petrol yanı

5. Conkbayir Mahallesi, Mahalle Muhtarlığının yanı

6. Mehmetçik İlkokulu Karşısı

7. Çakmak Mahallesi Polis Lojmanları Yanı

8. Cumhuriyet Caddesi Eski Gazi İlkokulu Önü