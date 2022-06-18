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Seyrek Plajı’na TÜRÇEV’den tam not

Yerel 18.06.2022, 12:00
Seyrek Plajı’na TÜRÇEV’den tam not

Kocaeli’de mavi Bayrak almayı hak eden Kandıra Seyrek Plajı, uygunluk incelemesinden de başarıyla geçti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği çalışmalarla Kandıra Seyrek Plajı’na ‘Mavi Bayrak’ asacak. Bu bağlamda Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda Mavi Bayrak almaya hak kazanan Kandıra Seyrek Plajı, uygunluk incelemesinden de başarıyla geçti. Uluslararası alanda ve turizm sektöründe en çok bilinen ve kullanılan bir ödül programı özelliğinde olan Mavi Bayrağı 33 kriterden başarıyla geçerek elde eden Seyrek Plajı, uygunluk denetimlerinden de tam not aldı. Buna göre Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari, TÜRÇEV Programları Denetim Sorumlusu Engin Göktan ve Kültür Turizm Bakanlığı’ndan Adalet Özdürük, Seyrek Plajı’nda su kalitesi dışında güvenlik, temizlik, cankurtaran ve engelli imkanları uygunluklarına yönelik denetimler yaptı.

UYGUNLUK İNCELEMESİ

Mavi Bayrak için belirlenen kriterlerin gerçekte yerine getirilip getirilmediğini kontrol eden Cebbari ve beraberindeki heyet, Seyrek Plajı’na 2022 yüzme sezonunda geçerli not verdi. Heyet buradaki incelemesinin ardından Kocaeli’nin Mavi Bayraklı diğer plajları olan Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Bağırganlı, Kovanağzı ve Miço Koyu Kadınlar Plajı’nda da uygunluk incelemesi gerçekleştirdi. Denetimden başarıyla geçen diğer 6 plaj bir kez daha Mavi Bayrak ile taçlandırıldı.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari, çevreye büyük önem veren ve bu bağlamda hayata geçirdiği hizmetler ile kentin sahillerinin gönül rahatlığıyla yüzülebilir olmasını sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

SEYREK’İN MAVİ BAYRAKLI PLAJI TÖRENLE AÇILACAK

Dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden Mavi Bayrak’ı Seyrek Plajı’na da kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’de yaşayan herkesin pırıl pırıl denizlerde kulaç atmasını amaçlıyor. Bu bağlamda Büyükşehir, 22 Haziran Çarşamba günü Seyrek Halk Plajı’nın açılışını gerçekleştirecek. Gerçekleşecek törende Mavi Bayrak, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın katılımıyla Seyrek Plajı’nda dalgalanmaya başlayacak.

MAVİ BAYRAK NEDİR?

Mavi Bayrak, çevrenin korunması ile plajı kullananların sağlığı ve güvenliğini korumayı hedefleyen kriterlere sahip. Mavi Bayrak ayrıca, uluslararası alanda ve turizm sektöründe en çok bilinen ve kullanılan bir ödül programı özelliği taşıyor. Uluslararası alanda merkezi Kopenhag’da bulunan, ülkemizde ise Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak programının plajlar için 33 ayrı kriteri bulunuyor.

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