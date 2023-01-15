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Seyitli’de dev enerji tesisinin malzeme sevkiyatı başladı

Yerel 15.01.2023, 14:11
Seyitli’de dev enerji tesisinin malzeme sevkiyatı başladı

MASKİ Genel Müdürlüğü, enerji giderlerini azaltmak için Yunusemre ilçesi Seyitli Mahallesi'nde 146 milyon 316 bin TL yatırım maliyeti ile kurulacak olan 5 megavatlık güneş enerjisi santrali (GES)’in malzeme sevkiyat çalışmaları başladı.MANİSA (İGFA) -  Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün liderliğinde Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, çevreci yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor.

Enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla Seyitli’ye yapılacak olan güneş enerjisi santrali için çalışmalar başladı. Geçtiğimiz aylarda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından müjdesi verilen dev enerji tesisi 146 Milyon 316 Bin TL yatırım maliyeti ile 5 megavat gücünde olacak.

SEYİTLİ GÜNEŞ ENERJİSİ KOMPLEKSİ HALİNE GELİYOR

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, MASKİ Genel Müdürlüğü olarak yerli, milli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına büyük önem verdiklerini belirterek, “Çevreci yatırımlarımız ile sadece ilimizi değil, çevre illeri, ülkemizi, dünyamızı ve kamu kaynaklarını da koruyoruz. Geçtiğimiz yıllarda seyitli mahallemizde devreye aldığımız 1 megavat gücündeki GES tesisimizden sonra yine aynı bölgemize 146 milyon 316 bin TL yatırım maliyeti ile yeni güneş enerjisi santralini kurma aşamasına başladık. 5 megavatlık yeni güneş enerjisi santralimizin de tamamlanmasıyla buradan elde edilen tasarruf hem hemşerilerimize yatırım olarak geri dönecek hem de doğal çevreyi korumuş olacağız. Günü kurtarmak için değil, gelecek nesilleri düşünerek yatırımlar yapan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün öncülüğünde güneş enerji santrali yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bu tesisimiz tamamlandığında bölge güneş enerjisi kompleksi hâline gelecektir. Yaptığımız yatırımların vatandaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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