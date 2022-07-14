Seyir halindeki araç alev alev yandı

Bingöl-Erzurum karayolunda seyir halindeki bir araç gece saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı.

EBUZER ELALTUNTERİN

BİNGÖL (İGFA) - Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, aracın sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil seyir halindeyken bir anda alev almaya başladı. Araç içerisin deki sürücünün hemen araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alev alan otomobile müdahale ederek yangını söndürdü. Çıkan yangın sonucun da can kaybı yaşanmazken yanan araç kullanılamaz hale geldi. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.