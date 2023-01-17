Şereflikoçhisar’a modern kesimhane

Ankara Büyükşehir Belediyesi Şereflikoçhisar’a modern bir kesimhane kazandırıyor.ANKARA (İGFA) - Kent genelinde hayvancılığın gelişmesi için çeşitli destekler veren Ankara Büyükşehir Belediyesi ilçelere de son teknoloji kesimhaneler kazandırmak için de çalışmalarına devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da haziran ayında tanıtımını gerçekleştirdiği 100 proje arasında bulunan “Şereflikoçhisar Kesimhane Projesi”nin yapımı Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından tüm hızıyla sürüyor.

4 BİN 707 METREKARE ALAN ÜZERİNE KURULUYOR

Boğaziçi Mahallesi’nde hayata geçirilen proje ile hayvanların Kurban Bayramı’nda ve diğer günlerde hijyenik bir ortamda kesiminin yapılabilmesi amaçlanıyor.

4 bin 707 metrekare arsa alanına kurulan kesimhane içerisinde 25 büyükbaş ve 50 küçükbaş hayvan kesim kapasitesi, bir araçlık engelli park yeri ve beş araçlık otomobil park yeri bulunacak.