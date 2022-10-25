Serdivan Kazımpaşa’nın altyapısına Sakarya Büyükşehir çözümü

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SASKİ marifetiyle çalışmalarına başlanan Kazımpaşa bölgesinin dev altyapı projesinin lansman töreninde konuştu. Başkan Yüce, 70 milyon TL değerindeki proje ile Kazımpaşa ve bölgedeki mahallelerin altyapısını uzun yıllar boyunca garanti altına alacaklarını söyledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Serdivan Kazımpaşa Mahallesi’nde çalışmaları aralıksız şekilde devam eden 70 milyon TL’lik proje ile ilgili bilgileri lansman töreninde kamuoyuyla paylaştı.

Tamamlandığında 17 bin 660 metre uzunluğa sahip olacak proje sayesinde Kazımpaşa Mahallesi ve bölgedeki diğer mahallelerin evsel atıksuları uzun yıllar boyunca Karaman Atıksu Arıtma Tesisi’ne güvenle ulaştırılacak. Son teknoloji cihazlar ve uzman kadro sayesinde arıtılan sular ise doğaya yeniden deşarj edilecek.

Çevreci belediyecilik anlayışına yakışır şekilde bölgeye kazandırılacak proje kapsamında 13 bin 100 metrelik atıksu hattı, 4 bin 560 metre uzunluğa sahip atıksu terfi hattı ve 3 adet paket atıksu terfi vatandaşların hizmetine sunulacak. Kazımpaşa’da hayata geçirilen dev projesinin lansman törenine ise, Filistin Spor Bakan Yardımcısı AbdülselamHaniyye, ilçe belediye başkanları, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, AK Parti Sakarya İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, AK Parti ilçe teşkilat başkanları, meclis üyeleri, ASKF Başkanı Yaşar Zımba, muhtarlar ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile SASKİ bürokratları katıldı.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kazımpaşa ve bölge mahallelerinin altyapı sorununa Büyükşehir Belediyesi’nin çözüm olduğunu söyledi.

Sakaryalılara hizmeti her zaman ön planda tuttuğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, altyapıda, imarda, sağlıkta, eğitimde, sporda ve birçok alanda çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Elimizi taşın altına koymaktan kaçınmıyoruz. Serdivan'da göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız bazı projelerimizden bahsetmek istiyorum. Serdivan’da 43 ayda yol bakım ve yapım çalışmaları için toplamda 21 milyon 2 bin lira yatırım yaptık. 11 km’ye tekabül eden 43 bin 556 ton asfalt çalışması yaptık" diyerek, Büyükşehir olarak sokak ve caddelerde yapılan hizmetleri paylaştı.

Bu arada suyun bir damlasına dahi değer verdiklerini ve Sakarya’nın suyunun israf olmasına müsaade etmediklerini söyleyen Başkan Yüce, söz konusu proje ile 2 milyon 579 bin 960 metreküp su tasarrufu ve 3 milyon 869 bin 940 lira ekonomik kazanç sağlandığını, proje kapsamında ayrıca 32 Evler Mahallesinde 2,5 km’lik yağmur suyu hattını tamamladıklarını, diğer bölgelerinde de benzer çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Başkan Yüce, 10 milyon lira değerindeki projemizde son aşamaya geldiklerini söyledi.

Başkan Yüce, il genelinde güvenle su tüketebilmesi için şehrin içme suyu altyapısını yenilediklerini belirterek, 70 Milyon TL’lik dev yatırımı kısa sürede Serdivan’a kazandırmayı hedeflediklerini anlattı.