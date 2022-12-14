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Selin izleri Kumluca'da sarılıyor

Yerel 14.12.2022, 07:55
Selin izleri Kumluca'da sarılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca’da meydana gelen sel felaketinden sonra bölgede seferberlik başlattı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, oluşturulan koordinasyon merkezinde dört bir koldan yaraları sarmak için çalışıyor. Büyükşehir, Kumluca’da mobil aşevi kurarken, 500 personelle evleri, işyerleri ve tarım alanları zarar gören vatandaşlara ulaşarak, ihtiyaçlarını karşılıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca’da geçtiğimiz akşam meydana gelen sel felaketinden sonra bölgede seferberlik başlattı. Afetin yaşandığı ilk dakikalardan itibaren bölgeye ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tüm birimleriyle Kumluca ve Finike’de yaraları sarmaya çalışıyor. Kumluca Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetim Merkezi oluşturuldu. Afet Merkezi’nde sel felaketinden etkilenen vatandaşların ihtiyaçları tek tek tespit ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Göksu Mahallesi ve Cumhuriyet Meydanı’na mobil aşevi kurdu. Mobil aşevinden vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulunuluyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı sosyal hizmet uzmanları ile sosyologlar ise vatandaşlar ile görüşerek ihtiyaçlarını belirliyor. Büyükşehir Belediyesi ve Kumluca Belediyesi ekipleri işbirliği halinde Kumluca halkının yaralarını sarmak için koordineli bir çalışma yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri de Kumluca ve Finike’de canla başla çalışma yapıyor.  ASAT ekipleri, afetten zarar gören mahallelerde çamur küreme, arazözle caddeleri yıkama, yağmur suyu ve kanalizasyon atıklarını temizleme çalışması gerçekleştiriyor.  ASAT ayrıca, vatandaşın hijyenik su ihtiyacını karşılamak için tesisleri kontrol altına aldı. Yetkiler, ilçede su verilmeyen mahalle ve bölge kalmadığını açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri de sel nedeniyle bozulan yollarda onarım çalışmalarına başladı. Ayrıca tıkanan menfezler açılırken, kırılan menfezler de değiştiriliyor, şarampol temizleme çalışmaları da sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan ise yaptığı açıklamada Kumluca’da görev yapan rutin personel hariç 501 personel ve 147 iş makinası ile bölgede çalışma yaptıklarını açıkladı. Durmuş Ali Arslan, “Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımızın sahada tarımsal alanların hasar tespit çalışmaları devam ediyor. 12 bin 500 dekarlık alan zarar görmüş durumda. Mobil aşevimiz ilk günden itibaren hizmete girdi. Sosyolog ve psikologlarımız sahada çalışmalarını yapıyor. ASAT birimlerimiz her türlü arızaya, talebe anında cevap verebiliyorlar. Jeneratörlerimiz bölgede çok büyük hizmet görüyor çünkü zemin katların binaların su basınca dolayısıyla bütün binaların elektrik sistemi çökmüş durumda. Şu anda bizim tüm jeneratörlerimiz bölgede gerek esnafa, gerek vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Arkadaşlarımız bu noktada can siperane çalışıyor” dedi.

TÜM VATANDAŞLARA ULAŞILIYOR

Büyükşehir Belediyesi ait itfaiye aracının dün yardıma giderken sele kapıldığını aktaran Durmuş Ali Arslan, “İki itfaiye aracımız pert oldu. Bir aracımızı da sel götürdü bulamıyoruz. Çok şükür can kaybımız yok. Tüm vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun. Burada Antalya Büyükşehir Belediyemizin bütün daire başkanlıklarının birimleri var. Vatandaşlarımız her türlü istek, dilek, talep ve şikayetlerini bizzat şahsen gelip yapabiliyor. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi içerisinde kurulmuş olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetim merkezi, ulaşamayacak olan vatandaşlarımız da 0242 503 60 70 numaralı telefonlarını arayarak bize iletebilir. Vatandaşlarımızın tüm taleplerine tek tek cevap veriyoruz” diye konuştu.

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