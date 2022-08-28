Selendi Çamlıca MASKİ’yle yeterli suya kavuştu

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Selendi ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesinde 3 bin 200 metre terfi hattı çalışması ile 100 metreküplük prefabrik içme suyu deposunun montaj çalışmaları tamamlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara daha sağlıklı altyapı sistemleri sunmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İçme Suyu Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Selendi ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesinde 3 bin 200 metrelik içme suyu terfi hattı çalışması gerçekleştirildi. Bağlantı çalışmalarının da tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde mahalleye su temin edilecek. Ayrıca ihale kapsamında 100 metreküplük prefabrik içme suyu deposunun da montajı yapıldı. Bilindiği üzere mahallede MASKİ tarafından yeni bir sondaj kuyusu açılmış, sondajdan saniyede 6 litre verime sahip suya ulaşılmıştı.

“Mahallemizde çok güzel bir çalışmaya imza atıldı”

Çalışmalarla ilgili fikirlerini belirten Çamlıca mahalle muhtarı Bünyamin Demir, “Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri tarafından mahallemizde çok güzel bir çalışmaya imza atıldı. Mahallemizde ciddi anlamda su sıkıntısı yaşıyorduk. Taleplerimiz üzerine ekiplerin verimli çalışmasıyla çok şükür bu sorundan kurtulduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün başta olmak üzere MASKİ ekiplerimize ve emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi.