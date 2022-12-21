Son Dakika

Sel ve su baskını olan o caddeye 60 milyonluk yatırım!

Yerel 21.12.2022, 07:22
Sel ve su baskını olan o caddeye 60 milyonluk yatırım!

ASKİ Genel Müdürlüğü, Çankaya ilçesi Ankaralılar Caddesi’nde özellikle metro girişleri ve Gordion AVM’de yaşanan sel ve taşkın manzarasına son vermek için harekete geçti.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara’da görülen şiddetli yağışlar ve neden olduğu sellerin önüne geçmek için başladığı çalışmalarını sürdürüyor.

ASKİ ekipleri, yaklaşık 25 yıldır sel baskınlarının yoğun olarak yaşandığı Çankaya ilçesi Koru Mahallesi’nin sorununun çözümü için Metro Bakım İstasyonu ve Gordion AVM’yi kapsayan bölgede altyapı inşaatı çalışması gerçekleştirdi.

KRONİK SORUNLAR TEK TEK ÇÖZÜME KAVUŞTURULUYOR

Başkent genelindeki altyapı çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüklerini belirten ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, kentin yıllar içinde biriken kronik sorunlarını tek tek gündeme alarak çözüme kavuşturduklarını ifade etti. Bu kapsamda son olarak aşırı yağışlarda taşkın ve göllenmelerin yaşandığı Ankaralılar Caddesi’nde altyapı imalatları gerçekleştirdiklerini hatırlatan Öztürk, “’Ankaralılar Caddesi Yağmur Suyu ve Kanal Yapımı Projesi’ çerçevesinde caddeye bin 420 metre atık su hattı, bin 670 metre de yağmur suyu hattı döşendi. Zaman zaman yaşanan sel baskınlarının önüne geçebilmek için de caddeye ayrıca 22 büyük sel kapanı yerleştirildi” dedi. 

İNŞAAT ÇALIŞMALARI AĞUSTOS AYINDA BAŞLADI

Başkentte gerçekleşen yoğun yağışların, Çankaya ilçesindeki Ankaralılar Caddesi’nde sel baskınlarına neden olduğunu hatırlatan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk şunları söyledi:

“Bölgedeki hattın yüksek debiyi kaldıramaması nedeniyle cadde üzerindeki Metro Bakım İstasyonu, metro A-B-C-D girişleri ile Gordion AVM’nin önü ve otoparkında taşkınlar yaşanmıştı. Üst havzadan gelen sel suyu, Dumlupınar Bulvarını da aşarak askeriyeyi de su altında bırakmıştı. Bir daha aynı sorunun yaşanmaması için hızla çözüm için harekete geçtik. ASKİ olarak, cadde üzerindeki mevcut atık su ve yağmur suyu hatlarının yetersiz olduğunu tespit ettik.  Hazırlanan projenin ardından inşaat çalışmalarına başladık.”

Yaz boyu sürdürülen çalışmalar kapsamında bölgeye 1420 metre betonarme boru şeklinde atık su hattı, yine betonarme boru şeklinde 1670 metre de yağmur suyu hattı imalatının gerçekleştirildiğini vurgulayan Öztürk, döşenen 2,8 metre çapındaki yağmur suyu hattının Ankara’da örneği az olan büyüklükte bir boru hattı olduğuna dikkati çekti.  Öztürk,  18 Aralık 2022 tarihinde inşaat çalışmaları tamamlanan 1600’lük yeni hattın bağlantı işleminin de gerçekleştirildiğini bildirdi.

PROJE MALİYETİ 60 MİLYON TL

Cadde üzerine 22 büyük sel kapanı da yerleştirilerek sistemin daha sağlıklı çalışmasının sağlanacağını vurgulayan Öztürk, kısa sürede projelendirilerek yapımı gerçekleştirilen altyapı imalatlarının 60 milyon TL’ye mal olduğunu sözlerine ekledi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 38
2. Samsunspor 17 29
3. Pendikspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 17 29
7. Bandırmaspor 17 28
8. Manisa FK 17 27
9. Boluspor 17 27
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 17 21
13. Erzurumspor 17 20
14. Adanaspor 17 18
15. Tuzlaspor 17 16
16. Ö.K Yeni Malatya 17 15
17. Altınordu 17 12
18. Denizlispor 17 12
19. Gençlerbirliği 17 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4