Sel mağduru Antalya'da hayat normale dönüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iki gündür Antalya’da etkili olan şiddetli yağış ve fırtınaya karşı teyakkuzunu sürdürüyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün Antalya ve çevresinde kuvvetli yağış uyarısıyla birlikte tüm birimleriyle teyakkuza geçti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, ASAT ve Fen İşleri ekipleri 24 saat görev başındaydı. Ekipler, olumsuzluklara hızla müdahale etti.

Sabahın erken saatleri itibarıyla etkili olan yağışta Büyükşehir ekipleri, şehrin farklı noktalarında çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Büyükşehir İtfaiyesi, su baskını, mahsur kalma, ağaç devrilmesi gibi toplam 52 vakaya müdahale etti. Çevre Koruma ve Park Bahçeler ekipleri, şiddetli yağış ve rüzgarla birlikte savrulan yaprak ve atıkların rögar giriş ve çıkışlarını tıkamaması için gün boyu temizlik çalışması yaptı. ASAT ekipleri, şiddetli yağış sonrası göllenme oluşan caddelerde ve alt geçitlerde mazgal ve yağmur suyu kanallarını sürekli temizleyerek, su baskınlarının önüne geçti.

Manavgat'ta Sular Tahliye Edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ilçelerde de teyakkuz halindeydi. Manavgat’ta aşırı yağışlarda vatandaş mağduriyetini en aza indirmek için Büyükşehir ekipleri görev başındaydı. İtfaiye ve ASAT ekipleri gelen su baskını ihbarlarına müdahale ederek, suların tahliyesini gerçekleştirdi.