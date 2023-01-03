Sekapark'ın hedefi Avrupa ve Ortadoğu pazarı

2022 yılından birbirinden önemli projeleri hayata geçiren Sekapark A.Ş. gözünü yurtdışına çevirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Sekapark A.Ş., 2022 yılında projeleriyle hem Kocaeli’de hem de Türkiye’de adından söz ettirdi. Türkiye’nin öncü projesi olan ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) kapsamında çeşitli organik ürünler ortaya çıkarıldı.

İLK HEDEF AB VE ORTADOĞU ÜLKELERİ

Biberiye, Tıbbi Nane ve Melisa (Oğul otu) ile üretilen pişmaniye ve çeşitli çaylar Türk halkının damak tadına sunuldu. Oldukça beğenilen ürünler piyasanın kendini geliştirmesine de katkı sağladı. Kocaeli ekonomisinin gelişmesini sağlayacak olan projenin en önemli hedefi ise Kocaeli çiftçisinin ürünlerini yurtdışına ihraç etmek ve katma değer kazandırmak. Aralık ayı itibariyle AB ve Ortadoğu Ülkelerine, tıbbi ve aromatik bitkilerden elde ettiğimiz ürünlerin satışı için görüşmeler devam etti.

Yüzde 100 başarı sağlanan Biberiye, Tıbbi Nane ve Melisa (Oğul otu) yetiştiriciliği aynı zamanda organik tarıma geçiş sürecini de başlattı. Avrupa Birliği mevzuatına uygun olarak başlatılan sertifikalandırma süreci sonunda, çıkan ekstrakt, uçucu yağlar ve baharat ürünleri hem yerli piyasada hem de uluslararası piyasalarda daha yüksek katma değere ulaşacak.

Diğer yandan Sekapark A.Ş., Kocaeli çiftçisini destekleyerek üretimin gelişmesine katkı sunuyor. 5 üretim yılını kapsayan ve alım garantisi sunulan proje ile dikimin gerçekleştiği tüm arazilerin düzenli olarak her yıl “Bitkisel Ürün Sigortası” yenileme işlemleri yaptırılıyor.

Sekapark A.Ş. tarafından hayata geçirilen bir değer proje de Türkiye’nin en büyük Tıbbi Aromatik Bitki Üretim ve İşleme Tesisi oldu. Eylül ayında faaliyetlerine başlayan ve 42 dönümlük alanda kurulan tesiste, su buharı yöntemi ile uçucu yağlar elde ediliyor. Tesiste elde edilen katma değeri yüksek ürünler ilaç, kozmetik ve takviye gıda sektöründe kullanılıyor. Tesis, Tıbbi ve Aromatik bitki çeşitlerinin AR-GE ve deneme üretimi çalışmalarının yanı sıra çiftçi eğitim merkezi olarak da faaliyet gösterecek.