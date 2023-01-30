Kente dair gerçekleştirdiği çalışmalarla Türkiye’de örnek işlere imza atan Balıkesir Kent Konseyi çatısı altında Şehre Vefa Meclisi kuruldu.BALIKESİR (İGFA) - Kent vizyonunun ve hemşehricilik bilincinin geliştirilmesi, kent hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, yönetişim, katılım, çözümde ortaklık ilkelerinin hayata geçirilmesi amacıyla kurulduğu günden bu yana çalışmalarını başarıyla sürdüren Balıkesir Kent Konseyi çatısı altında, Şehre Vefa Meclisi kuruldu. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Balıkesir Kent Konseyi Şehre Vefa Meclisi Genel Kurulu, Balıkesir Kent Konseyi faaliyetlerinin yer aldığı video gösterimiyle başladı.

“TÜRKİYE’DEKİ KENT KONSEYLERİNE ÖRNEK OLACAK”

Gösterimin ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, Kent Konseyi’nin 2 buçuk yılda kat ettiği yoldan söz ederek konuşmasını şöyle devam ettirdi:

“Balıkesir Kent Konseyi Genel Kurulu’nda; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Çalışma Grubu’nun ‘Şehre Vefa Meclisi’ adıyla sahaya çıkması ve Kent Konseyi çatısı altında bir meclis olarak yapılandırılması yönünde bir karar aldık. Bu güne kadar; Gençlik Meclisi’ni, Kadın Meclisi’ni, Engelsiz Şehir Meclisi’ni Türkiye’ye örnek olacak bir şekilde yapılandırdık. Burası bir Kuvayı Milliye Şehri’dir diyerek Genel Kurul Kararı ile Kuvayı Milliye Meclisi’ni kurduk. İlk Genel Kurul’da kurduğumuz çok sayıda çalışma grubundan biri olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Çalışma Grubu, pandemi dönemi de dâhil olmak üzere bu şehrin zaten mayasında olan yardımlaşma ve dayanışma ruhunu da arkalarına alarak Türkiye’ye örnek olacak çalışmalar gerçekleştirdi. Önceki Genel Kurulumuzda, çalışma grubu bir öneri sunarak meclis olmak istediklerini belirttiler. Genel Kurul da oy birliğiyle kararını aldı. Bu günde Genel Kurulu’muzu yaparak ilk adımı atıyoruz. Türkiye’deki Kent Konseylerine örnek olacak bir çalışma. Bu sürece katılan gönüllü arkadaşlara ve çalışma grup başkanımız Gökmen Karadağ’a çok teşekkür ediyorum. Balıkesir Kent Konseyi çatısı altında el birliğiyle güçlenerek hizmet üretmeye devam edeceğiz.”

Açılış konuşmasının ardından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Çalışma Grubu faaliyetlerinin yer aldığı video gösterimi seyredildi. Ardından Divan Kurulu belirlenerek oylamaya geçildi. Divan Kurulu’nda; Divan Başkanı olarak Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, Divan Kâtipleri ise; Türk Eğitim Vakfı Balıkesir Temsilcisi Jale Bayraktar ile Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Kerim Gülgönül yer aldı.

OY BİRLİĞİYLE BELİRLENDİ

Balıkesir Anneler Derneği Başkanı Zekiye Seferbey, AK Parti Balıkesir İl Başkan Yardımcısı Nurten Aslan, CHP Temsilcisi Suna Kandemir Günaydın ve İYİ Parti Karesi Meclis Üyesi Recai Gürcan’ın önerileriyle aday gösterilen mevcut Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Çalışma Grubu Temsilcisi Gökmen Karadağ aday olarak gösterildi. Tek adayla gidilen seçimde Gökmen Karadağ, 357 delegenin oy birliğiyle Şehre Vefa Meclisi Başkanlığına seçildi. 50 kişiden oluşan yönetim kurulu da oy birliğiyle belirlendi.

İYİLİK VE VEFA HAREKETİ ‘ŞEHRE VEFA’

2021 Kasım ayında çalışma grubu olarak 17 gönüllüyle yola çıktıklarını söyleyen Şehre Vefa Meclisi Başkanı Gökmen Karadağ “Bugün ise; 300’ün üzerinde gönüllüsüyle Balıkesir’de bir iyilik ve vefa hareketine ekibimizle beraber imza atmış olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Çalışma Grubunun kepenklerini kapatırken Şehre Vefa Meclisi’ne merhaba diyoruz. Elimizden geldiğince şehrimizin dört bir yanında kapıları çalmaya çalıştık. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan değerli yol arkadaşlarım kent gönüllülerine çok teşekkür ederim. Bize bu yolda büyük destek sağlayan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz, Kent Konseyi Başkanımız Mürsel Sabancı ve değerli yürütme kurulu üyelerine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

BALIKESİR’E YAKIŞTI

Şehre Vefa Meclisi’nin Balıkesir’e çok yakışacağını söyleyen AK Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir “Vefa birbirine çok güzel uymuş iki kelime. Bu Meclis ile birlikte şehrimizin tüm değerlerini tekrar ortaya çıkarıp bu güne ve geleceğe miras bırakmak hepimizin görevi.” dedi.

ŞEHRE VEFA KONSERİ

Genel Kurulun ardından Balıkesir’in değerlerinden Şair ve Uzman Dr. Hüseyin Balkancı’nın eserlerinden oluşan Şehre Vefa Konseri düzenlendi. Balkancı’nın eserleri; İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Gülşah Sönmez ile TRT İstanbul Radyosu Ses Sanatçısı Cengizhan Sönmez’in sesinde hayat buldu.