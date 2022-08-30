Şehir merkezi asfalta büründü

Kent merkezinde ve kırsal mahallelerde, yol ve asfalt konusunda yaşanan sıkıntıları çözüme kavuşturmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, sorumluluk alanlarındaki her noktada asfalt atağını sürdürüyor.MERSİN (İGFA) - Kentin birçok noktasında eş zamanlı olarak yol yapım çalışması yürüten Büyükşehir ekipleri, deforme olmuş yolları yenileyerek, Mersinlilerin hizmetine sunuyor. Çalışmalar kapsamında ekipler, Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi Bahçeler Caddesi’nde çalışma yürüttü. GMK Bulvarı ile Burhan Felek Caddesi arasındaki 400 metre uzunluğundaki kısımda çalışma yapan ekipler, eski asfalt yolu freze ile kazıdıktan sonra sıcak asfalt serimi yaptı.

Kırsal mahallelerde de vatandaşlar için sorun oluşturan yolların asfaltlama işlemlerine ve tarım bölgelerindeki grup yolu çalışmalarına ağırlık veren ekipler, ekonomik açıdan zor bir dönemden geçen üreticinin, bir de yollarla ilgili sıkıntı yaşamaması için çalışmalarını hızlandırıyor.

Bu kapsamda ekipler, Mezitli ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi Gölet Yolu’nda, 7 bin 100 metre uzunluğundaki yolda sathi kaplama asfalt çalışması gerçekleştirerek, vatandaşların hizmetine sundu.