Şefik Can Parkı Konyalılara nefes aldıracak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şefik Can Parkı’nda devam eden ikinci etap peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarında incelemelerde bulundu. Başkan Altay, “Şefik Can Caddesi üzerinde 100 bin metrekarelik yeni bir yeşil alan ortaya çıkmış olacak” diye konuştu.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Şefik Can Parkı’nın devamında başlattığı ikinci etap peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Şefik Can Parkı ikinci etap peyzaj ve çevre düzenlemesini yerinde inceleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’ya yeni ve nitelikli parklar kazandırmak için yoğun şekilde çalıştıklarını ifade etti.

“SPOR ALANLARININ BOLCA OLDUĞU BİR PARK OLACAK”

Şefik Can Caddesi’nin imar hareketinin çok yoğun olduğu alanlardan biri olduğunu dile getiren Başkan Altay, “İnsanların sosyal hayata ihtiyacı olan bir bölge. Şefik Can Parkı’mızın ilk etabını geçtiğimiz senelerde tamamlayıp KAFEM ile birlikte hizmete sunmuştuk. Vatandaşlarımız çok yoğun şekilde kullanıyor. Şimdi de Şefik Can Caddesi ikinci etap parkımızı inşa ediyoruz. Yaklaşık 28 bin metrekarelik yeni bir alan kazandırmış olacağız. Yürüyüş yolları, bisiklet yolları, kameriyeler ve özellikle spor alanlarının bolca olduğu bir park olacak.” dedi.

“100 BİN METREKARELİK YENİ BİR YEŞİL ALAN ORTAYA ÇIKMIŞ OLACAK”

İkinci etap ve üçüncü etap kamulaştırmalarını tamamladıklarını, 21 bin metrekarelik üçüncü etabın da hazırlıklarını sürdürdüklerini kaydeden Başkan Altay, “İkinci etabı bu yılın sonunda, üçüncü etabı da 2023’ün sonunda tamamlayarak Şefik Can Caddesi üzerinde 100 bin metrekarelik yeni bir yeşil alan ortaya çıkaracağız. İçerisinde camisi ve diğer ihtiyaçlarının bulunduğu bu parkımız, bölgede yaşayan hemşehrilerimizin sosyal hayatına önemli bir katkı sağlayacak. Özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız için yapılacak spor alanlarıyla birlikte yeni bir cazibe merkezi oluşturuyoruz. Şehrimize hayırlı olsun.” açıklamasını yaptı.

GENÇLER VE ÇOCUKLAR İÇİN SPOR VE OYUN ALANLARI

Şefik Can Parkı ikinci etap düzenlemesinde; badminton, tenis, basketbol, masa tenisi, fitness, koşu ve bisiklet parkuru gibi spor alanlarının yanında çocuklar için de; trambolin, piramit tırmanma parkuru, halat salıncak gibi eğlenceli oyun alanları da olacak.