Seçer, ilçe ziyaretlerinin finalini Tarsus’la yaptı

Kurban Bayramı ve devamında süren ilçe ziyaretlerinin sonuncusunu Tarsus’a gerçekleştiren Başkan Seçer; Ulaş, Hacıhamzalı, Dörtler, Çamalanı ve Gülek Mahalleleri’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

MERSİN (İGFA) - Tarsus’taki kırsal mahalle ziyaretlerinde Başkan Seçer’e; CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, CHP Tarsus İlçe Başkanı Av. Ozan Varal, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ile Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları eşlik etti.

Ziyaretlerinde 3 yıldır görev başında olduklarını belirterek, tek hedeflerinin Mersin halkına gerektiği gibi hizmet etmek olduğunu vurgulayan Başkan Seçer, “Yaptığımız icraatlar, özellikle de sosyal hizmetler konusunda hayata geçirdiğimiz projeler sayesinde Türkiye’nin tamamı, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni duydu. Tüm Türkiye, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni gıpta ile izliyor” diye konuştu.

Temel belediyecilik hizmetleri olan yol, asfalt, içme suyu gibi çalışmaların her zaman yapılabileceğini vurgulayan Başkan Seçer, “Fakat vatandaşın canı yanıyorsa, hastaysa ve bakanı yoksa, karnı açsa, ne yapsın o yolu? Bizim önceliğimiz, insanlarımızın huzuru ve mutluluğu. Kent olarak da, Belediye olarak da çok güçlüyüz. Ama bu kentin yoksulu da çok. Bunu da göz önünde bulundurarak, sosyal belediyecilik hizmetlerine ağırlık verdik. Vatandaşın içini ısıtmak için bedava çorba dağıtmaya başladık. Sonrasında ‘Mahalle Mutfakları’nı kurduk. 1 ekmeğin 4 lira olduğu Mersin’de, kent genelinde 30 noktada 3 çesit yemeği 3,5 liradan veriyoruz. Bu noktalardan Mersin’de ve Tarsus’ta geliri düşük insanlar ile Tarsus ve Mersin Üniversitesi’nde okuyan çocuklarımız, okul çıkışlarında 3,5 liraya yemeğini alsın, evine götürsün, afiyetle yesin, kimseye muhtaç olmasın diye bu hizmeti başlattık” dedi.

Bu hizmetleri gerçekleştirdiklerinde alay edenler, küçümseyenler ve ‘Çorbayla, yemekle belediyecilik mi olur’ diyenler olduğunu hatırlatan Başkan Seçer, “Bunu kimler söyledi? Belediyecilik denilince aklına rant elde etmek, cebini doldurmak, yandaşlarını doyurmak, kaynakları betona yatırmak gelenler söyledi. Halkın yanında, yoksulun yanında bir belediyecilik anlayışına uzak olanlar, buna alışmamış olanlar söyledi. Fakat, Mersin’den tüm Türkiye’ye; yoksulun, çocuğun, kadının, emekçinin, öğrencinin yanında bir belediye başkanlığı, bir belediye yönetimi nasıl yapılır göstereceğiz, gösteriyoruz da” dedi.

Göreve geldiğinde belediyenin gelirinin çok iyi olduğunu, ancak bir dengesizliğin söz konusu olduğunu gördüklerini aktaran Başkan Seçer, “Belediye’nin hakikaten çok iyi bir geliri var. Ama, o dönem belediyenin gücü kadar da borcu vardı” dedi. Belediyecilikte verilen yanlış kararların, kaynak israfına neden olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Seçer, “Belediye’ye ait çok büyük binalar yapılmış. Hepsi bomboş duruyor. Gereksiz projeler, gereksiz binalar. Biz durumu düzelttik” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin rutin giderlerinden birinin de akaryakıt olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Seçer, “Bu yeni akaryakıt fiyatları ile bizim yıllık akaryakıt tüketimimiz 500 milyon liraya doğru gidiyor. Ben göreve geldiğimde 120 milyon lira civarındaydı. Sonra 150’ye çıktı. Sonra akaryakıt fiyatları patladı ve bu yıl 500 milyona dayandı. Biz yönetime geldiğimizde akaryakıtı %1 iskonto ile alıyorlardı. Yani 100 milyonluk akaryakıtta 1 milyon liralık indirim alıyorlardı. Bunda bir yanlışlık var dedik. 2020 yılında 100 milyon liralık akaryakıtı, biz 13.5 milyon lira indirimli almaya başladık. Her 100 milyon liralık alımda 1 milyon liralık indirim nerede, 13,5 milyon liralık indirim nerede? Bu yıl 500 milyon liraya yakın akaryakıt tüketimimiz olduğu düşünülürse, çarpın 13,5 milyonu 5’le. Yıllık 50-60 milyon lira, sırf akaryakıt alımından tasarruf sağladı bu belediye. Böyle olunca da işler düzelmeye başladı” dedi.

İlçe ziyaretlerine dair genel değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, vatandaşların özellikle yol konusunda talep ve şikayette bulunduğunu belirtti. Büyükşehir Belediyesi olarak kendi sorumluluklarında olan yolları planlı bir şekilde yaptıklarını kaydeden Başkan Seçer, sorunlu yolların yüzde 90’nının ilçe belediyelerin sorumluluğunda olduğunu vurgulayarak, “Gülek, Çamlıyayla, Gözne, Ayvagediği, Soğucak, Bekiralanı, Mara hangi bölgeleri gezdiysem hep aynı sorun. Pazartesi günü Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Meclis Toplantısı’nda bu konuyu dile getireceğim. Bize ait, sorumluluk alanımızda olan yollarda biz zaten çok sıkı takipteyiz. Büyükşehir’le ilgili şu ana kadar yaptığım bütün incelemelerde, bizim ekiplerimizin ‘bu yol bize aittir ya da değildir’ dediği bir hususla karşılaşmadım. Bize aitse zaten ekiplerimiz tarafından yapılıyor ya da programa alınıyor. Ancak, ilçe belediyelerinin sorumluluk alanlarında olan yerlerde, yoğun bir problemle karşı karşıya kaldık. Muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan edindiğim intiba bu. Buna bir çözüm getirmemiz lazım. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi yetki karmaşasını ortadan kaldırmamız lazım. Çünkü sonuçta vatandaş mağduriyet yaşıyor” dedi.

Hem geçen yıl alınan tedbirler, hem de bu yıl yoğun kar yağışı olmasının, su konusunda rahatlatıcı olduğunu ifade eden Başkan Seçer, “Zaten su konusunda yapısal sorunları olan bölgelere de gittik. Örneğin Ayvagediği’nde 2020 yılında su sorunu had safhadayken, 2021 yılında ve bu yıl sıfır sorun söz konusu. Geçen yıl yine bu tarihlerde ben Gülek’e geldim, su konusunda inanılmaz bir reaksiyonla karşılaştım burada. Hemen Karasu kaynağını ayağa kaldırdık. Daha önce burada İller Bankası’nın yaptığı bir projede komplikasyonlar oluşmuş ve sistemde yer yer çökmeler yaşanmış. Hepsini yeniden yaptık ve 17 kilometrelik ishale hattını elden geçirdik. 4 terfi merkezini yeniledik. Şimdi bugün Gülek’e geldiğimde, herkes teşekkürlerle karşıladı. Çünkü su sorunu kalmadı. Yine Aspava su projemiz de devam ediyor. Zaten o da bittiği zaman, Gülek’ten Tarsus’a kadar olan bu mıntıkada su konusunda hiçbir sorun kalmayacak” dedi.

Ziyaretlerde Başkan Seçer’e eşlik eden CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, kent genelinde kırsala yapılan hizmetlerden bahsederek, “Büyükşehir Belediye Başkanımızla Tarsus’un, Çamlıyayla’nın, Toroslar’ın, Erdemli’nin, Silifke’nin köylerinde dolaştık. Emin olun bir köy çocuğu olarak ben gurur duydum. Özellikle hizmetlerden gurur duydum. Çok kaliteli hizmetler yapılmış ve yerine getirilmiş. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu anlamdaki çabasını tebrik ve takdir ediyorum” dedi.

CHP Tarsus İlçe Başkanı Av. Ozan Varal ise, “Tatilde, bayramda dinlenmeden, durmadan çalışan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer’e, Tarsus’a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyoruz. Anamur’dan Tarsus’a, Gülnar’dan Çamlıyayla’ya kadar adil, akılcı, doğru hizmetlerin ve halkçı belediyeciliğin simgesi haline gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Başkanımız Sayın Vahap Seçer’in çalışmalarının, hizmetlerinin artarak devam edeceğine inanıyorum” diye konuştu.