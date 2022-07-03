Savaş: Hatay’a hizmet eden tek kurum su anda HBB’dir

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, katılığı bir televizyon programında kent ve ülke gündemine dair açıklama ve değerlendirmelerde bulundu.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, programda Hatay’daki siyasi iklimden bahsetti. İktidar partisinin il başkanının HBB ve HATSU’nun kente yapacağı hizmetleri engellediğini söyleyen Savaş, iddiasını örneklerle açıkladı.

Hizmetlerin sadece yerelde engellenmediğini anlatan Savaş, “2017 yılında katı atık bertaraf tesisimizi genişletmek istedik. Günlük 850 ton katı atık çıkıyordu. Suriyelilerden sonra bin 500 ton çıkmaya başladı. Kırıkhan, Yayladağı ve Altınözü’nde yer istedik, vermediler. Açtığımız davaları kazandık. Bakanlık Danıştay’ın kararına rağmen bize cevap vermedi. Şu an çöp dağı tehlikeli seviyelere ulaştı.Hafriyat depolama tesislerinde daha az para kazanalım diye fiyatları indirdiler. Çevlik’te güzel bir plaj yapalım istedik ama 2018’den itibaren cevap vermediler” dedi.

Savaş, HATSU’nun kan kaybettiğini belirterek uzun süredir gündemde olan su fiyatlarına da açıklık getirdi.

Başkan Savaş konuyla ilgili şunları söyledi ;

“HASTU ELEKTRİK FATURALARINI ÖDEYEMEZ HALE GELDİ

“2017 yılında su fiyatlarına zam yaptık. 2019 yılının mayıs ayında 2 yıl önceki fiyatlara dönüldü. Şu ana kadar HATSU 256 milyon lira zarara uğratıldı. HATSU elektrik faturalarını ödeyemez hale geldi. Amaçları vatandaşa suyu ucuza vermek değil, HATSU ve HBB’yi hizmet yapamaz hale getirmektir.

Son 7 ayda dolar yüzde 88 avro, yüzde 62, elektrik yüzde 264, benzin yüzde 228, motorin yüzde 271, demir-çimento yüzde 91, içme suyu boruları yüzde 87, sondaj yapım maliyeti yüzde 71 zamlandı. Ak Parti il başkanı tüm bu kalemler bu kadar zamlanırken halkımı düşünüyorum dedi mi? Hükümet yetkililerine seslenip bu zamları geri çekin dedi mi? Ya da bu zamlar yapılıyor diye özür diledi mi?

“ÜNİVERSİTEDEN BAĞIMSIZ HEYET BİZİ HAKLI BULDU”

Mustafa Kemal Üniversitesinden 3 kişilik bağımsız bir heyet suyun maliyeti konusunda bizi haklı buldu. Maliyeti 11 lira 45 kuruş olan suyu KUSUB ile birlikte 4 lira 88 kuruşa satıyoruz. Sayıştay hazırladığı raporda mevzuata uygun davranmamız gerektiğini söylüyor.”

“MHP’Lİ MECLİS ÜYELERİ HATSU BATMASIN İSTİYOR AMA...”

HBB’nin kentin her ilçesinde altyapı çalışmalarına devam ettiğini anlatan Savaş, “Her yerde altyapı çalışmamız var. Kredi ve hibelerle hizmet yapıyoruz. İktidarın buradaki il başkanı değişti. Her şey değişti. Defne Turunçlu Arıtma Tesisi için çok uygun bir kredi bulduk. Hassa altyapısı ile birlikte meclise getirdik ama kabul etmediler. Cumhur İttifakı’nın MHP’li meclis üyeleri HATSU batmasın istiyor ama iktidar partisi il başkanı bu arkadaşların da ayağına taş bağlıyor” dedi.

Hassa Belediye Başkanı ve Hassalı meclis üyelerinin kendi ilçelerine yapılacak hizmete hayır dediklerini hatırlatan Savaş, “Hassa Belediye Başkanı ve meclis üyeleri kendi ilçelerine yapacağımız içme suyu ve kanalizasyon şebekesi için hayır dedi. 21 yıllık iktidar Hassa’ya bir şey yapmamış ve bizim yapacağımız hizmeti engelliyor. Dörtyol için bulduğumuz hibeyi bile neredeyse kabul etmeyeceklerdi. MHP grubu bize destek vermek istiyor ama iktidar partisi il başkanı onlara da engel olmaya çalışıyor. İktidar partisi il başkanı bizi güçten düşürmek istiyor” açıklamalarında bulundu.

“HATSU’NUN ZARARINI YARGI YOLUYLA TAHSİL EDECEĞİZ”

Su fiyatlarından dolayı HATSU’nun maliyet analizlerine göre 256 milyon liralık zararı olduğunu ifade eden Savaş, “Hatay halkının hakkını yasalar ve hukuk çerçevesinde bunlara ödeteceğim. Bu zarara göz yuman, HATSU’nun zararı için el kaldıran meclis üyelerinden bu bedeli hukuk yoluyla tahsil edeceğiz” diyerek konuyla ilgili yargı yoluna başvuracaklarını belirtti.

HATAY’A HİZMET EDEN TEK KURUM HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİDİR

Savaş, iktidarın Hatay’da yapmadığı hizmetleri de sıraladı. Harbiye şelale projesini milletvekili Hüseyin Şanverdi’nin istemediğini belirten Savaş, “Harbiye’de yapılacak şelale projesini istemediler. Defne’deki arıtma tesisini yokuşa sürdüler. Nisan ayında açacağız dedikleri Samandağ Devlet Hastanesi’ni hala açamadılar. Yolu bahane ettiler onu da biz yaptık. Ancak o güzergâhtaki 11 kamulaştırmayı yapmadılar. Şu anda Hatay’da çalışan tek kurum Hatay Büyükşehir Belediyesidir. Hatay halkına hizmet etmeye devam edeceğiz” diyerek tarihe not düşecek konuşmanın altına imza attı.

Lütfü Savaş, HBB ile iktidar partisi tarafından yönetilen diğer büyükşehirlerin arsa ve gayrimenkul satışlarını kıyasladı.

HBB olarak 556 dönüm arazi aldıklarını söyleyen Savaş, “Bunları satmadık. Bir tanesini Vakıflarla trampa yaptık. 2019’dan sonra iktidar partisi büyükşehir belediyeleri bin 130 gayrimenkul ve arsayı satışa çıkartılmış. 15 belediyenin sattığı arsa ve gayrimenkullerin bedeli 10 milyar 100 milyon lira. Sadece Konya'nın 2019’dan sonra 335 satış ilanı tutarı 7 milyar 540 milyon lira. Bizim son 4 yıllık bütçemizden daha fazla. Kayseri 700 milyon, Gaziantep 533 milyon, Şanlıurfa 262 milyon, Trabzon 175 milyon, Kahramanmaraş 144 milyon, Samsun 136 milyon, Sakarya 116 milyonluk satış ilanı vermiş. Biz ise son 4 yılda toplamda 29 milyon 400 bin liralık satış yapmışız” diye konuştu.

SAVAŞ HATAYLILARIN HAKKINI SORDU

Hatay’ın ödediği vergilerden gerekli payı alamadığını bir kez daha söyleyen Savaş, “Hatay geçen sene 25 milyar vergi verdi ancak 670 milyon liralık ödenek öngörüldü. Yani yüzde 2,68. Vergi vermede 7’nci sıradayız ama yatırımda sondan 4’üncüyüz. İktidarın il başkanı Hatay’ın bu kadar vergi verirken bu kadar az ödenek almasına itirazı var mı yok mu?” dedi.

Başkan Savaş, Hatay halkının artık gerçekleri daha net bir şekilde gördüğünü ifade ederek “11 ilçe belediye başkanı, 6 milletvekiliniz var ve mecliste çoğunluk sizde ama bir sonraki seçimde bu böyle olmayacak. Çünkü Hatay halkı artık her şeyin farkına vardı. Hatay halkı bunları tanıdıkça oylarının rengini değiştirdi ve bunu onlar da biliyor. Hatay’da insanlar arasında fitne çıkarmaya çalışanlar karşılarında beni bulur” açıklamalarında bulundu.

Lütfü Savaş, tarım ve ekonomi politikalarında iktidara yüklendi. Savaş şöyle konuştu:

“BAKANLIKLAR TARIM VE ORMAN ARAZİLERİNİ KORUMALI”

“İktidar bir anda tarım arazilerinin vasfını yitirdiğini belirterek o arazileri imara açıyor. İskenderun’da yanan ormanlık alanlar orman vasfını yitirdiği belirtilerek Türkiye’nin büyük holdinglerinden birine veriliyor. Bakanlıklar, ormanlarını, tarım arazilerini korumalı.

İktidar ekonomide popülist politikalar güdüyor. Ülke olarak yüzde 2-2,5 olarak borçlanıyor. Bunu da yüzde 8 ile 9 puan arasında borcumuzu sigortalatıyoruz. Yani dolar ve avro bazında yüzde 10-11 faizle borçlanıyoruz.”

“MİLLET İTTİFAKININ İKTİDARA GELMESİ KAÇINILMAZDIR”

Bu ekonomik tabloyla Kasım ayında seçime gidilmesinin cok zor olduğunun altını çizen Savaş, “Muhalefet insanlar için umut dolu, için dolu politikalar açıklar, Mayıs ayında yapılabilecek olası bir seçimde Millet İttifakı’nın iktidara gelmesi kaçınılmazdır.” Dedi.

Savaş, altı siyasi partinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için bir araya gelmesinin çok önemli olduğunu belirterek “ 6 farklı partinin kendi ideolojilerini bir tarafa bırakıp ülkemizin idealleri doğrultusunda bir masada toplanması çok önemli. Sayın genel başkanlarımız cumhuriyetin kuruluşundan itibaren ülkemizin en kritik döneminde olduğunu biliyor ve ona göre hareket ediyor. Ülke çok kritik bir eşikte. Ticarette, tarımda, turizmde, eğitimde, dış politikada, kurumlararası sistemlerde deformasyon var. Altı genel başkan ülkeyi doğru istikamete götürmek için eline geleni yapıyor ve başarılı oluyor” açıklamalarında bulundu.

Savaş programın son bölümünde HBB’nin proje ve hizmetlerinden bahsetti.

BAŞKAN SAVAŞ HİZMET VE PROJELERİ SIRALADI

Verimli tarım arazilerine sahip kentte üreticiler için hayat geçirdikleri projeleri açıklayan Savaş, “Kırsal kalkınma projemiz kapsamında üreticilerimize, çiftçilerimize destek oluyoruz. Son olarak ikinci büyükbaş tırnak kesim makinemizi hizmete aldık. Tırnak bakımı yapılan hayvanın et ve süt verimi artıyor. Sulama konusunda son 2 yılda 3 buçuk milyon lira parça harcadık. Hatay’ın her noktasında çiftçimize destek veriyoruz” diyerek kırsal kalkınma projesinin 2 yıl içinde tüm Türkiye’ye örnek olacağını söyledi.

“KÖYDEN KENTE GÖÇÜN ÖNÜNE GEÇTİK”

Üretilen organomineral gübrenin piyasadaki gübrelerden daha ucuz ve kaliteli olduğunu belirten Savaş, “Yaptığımız gübre hem daha kaliteli hem daha ucuz. Pamuk üreticileri ürünlerinin daha verimli hale geldiğini söylüyor. Gübremizin içindeki mineral miktarı daha fazla. Küçük çiftçilerimiz korkmasın. Biz yanlarındayız. Çilek üretimine verdiğimiz destekle köyden kentin önüne bir nebze de olsa geçtik” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin kısa-orta-uzun vadede tarım politikasının olmadığını açıklayan Savaş, “Buğdaya, ayçiçeğine muhtaç hale geldik. Rusya-Ukrayna savaşı çıkınca yağ bulamaz olduk ve fiyatlar arttı. Çiftçi bugünü, yarını, sonraki günleri göremez oldu. Endüstri 5.0’ı kullanmamız için 100 yıl beklememiz lazım ancak bizim verimli arazilerimiz var. İyi bir planlamayla 5 yıl içinde dünyanın en iyi 10 ülkesi arasına adımızı yazdırabiliriz. Ülkenin her bölgesinde tarım SOS veriyor. Tarım Bakanlığı mikro bölgeleme yapıp hangi ürünün nerede yetiştirildiğine göre destekleme yapmazsa çiftçilerimiz önünü görememeye devam eder” diye konuştu.

İktidarın Harbiye şelale bölgesindeki projeyi yapmadığını söyleyen Savaş, “Sayın Valimiz projede samimiydi ve yapılmasını hala istiyor. Aynı projeyi Defne Belediyesi ile birlikte biz yapacağız. Sonbahardan sonra havzayı düzenleyeceğiz” dedi.

“ASİ’DE MAKRO SEVİYEDE KİRLİLİK KALMAYACAK”

Savaş, Asi Nehri’nde başlatılacak projenin detaylarını anlattı. Proje kapsamında Asi Nehri’ne kapanlar kurulacağını söyleyen Savaş, “Asi’nin ülkemizin girişinden itibaren kapanlar kurulacak. Drone’larla takip edilecek. Bu sayede makro seviyede kirlilik kalmayacak. Aynı zamanda su sümbülleri dahil katı atıkları Samandağ’da nasıl bertaraf edebileceğimiz hakkında bir proje üzerinde daha çalışıyoruz. 300 kişilik kadroyla anaokulundan itibaren her yaş grubuna katı atıkların nasıl önlenebileceği ile ilgili eğitimler vereceğiz” dedi.

Savaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Asi’deki ve denizdeki ekosistemin normalleşmesine katkı sağlayacağız bu sayede habitat yaşayacak. Halk sağlığına, turizme katkı sağlayacağız. Birleşmiş Milletler ve Japon hükümetine projemize katkı sağladığı için teşekkür ederim.

HADO İÇİN YENİ PLANLAMALAR YOLDA

Savaş, Hatay Deniz Otobüsü seferlerinde yoğunluğun arttığını da söyledi. Gelecek sene farklı projelerle HADO seferlerini yapmak istediklerini sözlerine ekleyen Savaş, “Önümüzdeki yıl farklı bir planlamamız olacak. Belki 2 feribotla seferlerimizi yaparız. Lübnan seferleri ve yük taşımacılığı için çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Lütfü Savaş EXPO 2021 Hatay ile ilgili olarak da, “EXPO alanlarını 6 aylık değil uzun ömürlü yaptık. EXPO’nun ziyaretçi sayısı 1 milyonu aştı. 5. yüzyıla ait şapeli sergilediğimiz arkeopark ve 44 şehirden gelen taşlarla yapılan Ortak Varoluş Mozaiği gelecek nesillere bırakacağımız en önemli eserle arasında yer alıyor. Gastronomi akademisi, çocuk oyun alanları, amfitiyatromuz ve tüm alanlar vatandaşların hizmetine açık olmaya devam edecek. Kapalı fuar alanında sergiler, konserler yapılabilecek. İlk fuarımız ekim ayında uluslararası tarım fuarı ile yapacağız” açıklamalarında bulundu.