Sason’da kardan kapanan grup yolu ulaşıma açıldı

Batman’ın Sason ilçesinde geçtiğimiz günlerde yüksek kesimlerde yağan kar nedeniyle kapanan Dağçatı-Dörtbölük grup yolu ulaşıma açıldı.BATMAN (İGFA) - Sason Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Şeyhmus Coşkun,15 kilometrelik yolda kar temizleme çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Coşkun, Dörtbölük-Dağçatı grup köy yolunu kullanan vatandaşların güzergah boyunca meydana gelebilecek ani yağış ve buzlanmalara karşı dikkatli olması ve araçlarında zincir bulundurmalarının büyük önem arz ettiğini kaydetti.