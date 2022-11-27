SASKİ bütçesi 2 milyar 100 milyon lira

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (SASKİ) Kasım Ayı İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in başkanlığında gerçekleşen toplantıda kurumun 2023 yılı gider bütçesi 2 Milyar 100 milyon TL, gelir bütçesi de 1 Milyar 800 milyon TL olarak kabul edildi.SAMSUN (İGFA) - Toplantıda meclis üyelerine hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, iktidarıyla muhalefetiyle ilçe belediye başkanlarıyla çok güzel çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek teşekkür etti. Personel maaşı da dahil olmak üzere belediye bütçesinin yüzde 61’ini yatırıma harcadıklarını kaydeden Başkan Demir, Samsun’un altyapı sorunlarını çözmek için çalışma performanslarını daha da artıracaklarını söyledi.

Başkan Demir, “Yüzde 61 oranındaki yatırım, SASKİ’ de aynı şekilde gerçekleşecek. Bu büyük bir verimlilik. İş makineleri ve kamyonlara 2019 yılında 318 bin TL, 2020 yılda 38 milyon 858 bin TL, 2021 yılında 170 milyon 74 bin TL ödedik. Bugünkü fiyatlarla 300-400 milyon TL’yi geçiyor” dedi. Son 3 yılda kentsel dönüşüm projeleri için kamulaştırmaya da ciddi para harcadıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “2019 yılından itibaren kamulaştırmaya 300 milyon TL’nin üzerinde para harcadık. Bugünkü parayla en az 700 milyon TL’ye tekamül ediyor. Yatırımlarımıza katkısından dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız sayın Murat Kurum’a bir daha teşekkür ediyorum“ ifadelerini kullandı. Toplantıda kurumun 2023 yılı gider bütçesi 2 Milyar 100 milyon TL, gelir bütçesi de 1 Milyar 800 milyon TL olarak kabul edildi.