SASKİ 5 mahalleye kesintisiz su verecek

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Terme’de aşırı yağışlı veya kurak havalarda su sorunu yaşayan 5 mahalleye kesintisiz su vermeye hazırlanıyor. Terme’nin Akbucak mevkiinde açılan sondajdan temin edilen saniyede 30 litre suyu Bazlamaç, Kocaman, Evci, Sakarlı ve Hüseyinmescit mahallelerine taşımak için toplamda 29 bin 978 metre şebeke ve isale hattı imalatı, 1 adet içme suyu deposu, 3 adet terfi merkezi inşa etti.SAMSUN (İGFA) - Samsun’un Terme ilçesindeki kırsal mahallelerindeki içme suyu sorunlarına kalıcı çözüm üreten Büyükşehir Belediyesi, altyapı yatırımlarına devam ediyor. Hasar gören içme suyu şebekeleri için yeni hatlar döşeyen SASKİ Genel Müdürlüğü, eski şebekeleri de bakım onarımdan geçiriyor.

ARTIK SU SIKINTISI YAŞANMAYACAK

İlçenin uzak mahallelerinden Bazlamaç, Kocaman, Evci, Sakarlı ve Hüseyinmescit’te kışın yağmur, yazın ise kuraklık nedeniyle yaşanan su kesintilerine son vermek için, içme suyu hattı döşemesini hızlandıran SASKİ ekipleri, Akbucağı mahallesindeki sondajlardan çıkarılan su, pompalarla 5 mahallenin depolarına ulaştırılacak. Teknik analiz ve kontrollerin ardından da hanelere verilecek.

19 Milyon TL’ye mal olan 30 kilometrelik şebeke hattını Evci Mahallesi sınırına kadar getiren SASKİ ekipleri, ardından Sakarlı’ya devam edecek. Mahalle sakinleri ise hattın biran önce bitirilerek musluklarından su akacağı günü bekliyor.

Kocaman ile Hüseyinmescit mahalleri arasında içme suyu şebeke borusu döşeyen kepçe operatörü Ümit Bora, suyu halkın hizmetine sunmak için büyük gayret sarf ettiklerini söyledi. Operatör Bora, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatıyla gece gündüz çalışıyoruz. Terme’deki susuz olan mahallelerimize su getirmek için içme suyu hattı döşüyoruz. Şebeke hattımız Sakarlı Mahallesine kadar gidecek” dedi.

40 YILLIK SORUN ÇÖZÜLÜYOR

Yatırımla 40 yıllık su probleminin 45 günde çözüleceğini ifade eden Evci Mahallesi Muhtarı Selahattin Gemrik, “Mahallemizde su sıkıntısı çekiyorduk. Vatandaşımızdan çok olumsuz tepkiler alıyorduk. İnsanlar tankerlerle veya kendi imkanlarıyla getirdikleri sularla ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyordu. Şuan SASKİ ekipleri, gece gündüz demeden şebeke borularını döşüyor. Gece saat 02.00’de Kocaman’a gittiğimde 4-5 ekibin çalışma yaptığını gördüm. 30 kilometre uzunluğundaki mesafeden hat döşeyerek su getirmek her babayiğidin harcı değildir. Ama Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir, ne olursa olsun en kısa zamanda suyu getireceklerini ve evlerimize su vereceklerini söylemişti. Aradan bir sene geçmeden hattın yapımına başlandı ve büyük bölümü tamamlandı. Bir hafta içinde de suyumuz ulaşmış olacak. Sebep olanlardan Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

MİNNETTARIZ

Çamlıca Muhtarı Hayati Toker, “Evci’de yaşanan aynı sorun bizde de var. Su sorumuz hat safhada. İnşallah Evci’ye gelecek olan sudan bize de verilecek. Vatandaşlarımızın suya kavuşması için SASKİ ekipleri çalışıyor. Kendilerine minnettarız. Büyükşehirin bölgemize yönelik gayretleri bizleri memnun ediyor. Biz de dikkatle takip ediyoruz. Elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Mustafa Bey’e duacıyız ve en kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

TAHMİNİMİZDEN KISA SÜREDE BİTİYOR

Sakarlı Mahallesi Muhtarı Cemal Elay ise, “Daha önce Akçay yöresinde arıtmamız vardı. Orada su bittiği için artık gelmez oldu. Başka bir su hattımız vardı o da yaşanan selde büyük zarar gördü. Borular yerle bir olunca hat iptal oldu. Çok kurak olduğunda veya yağmur yağdığında da kesiliyor. Dolayısıyla susuzluk yaşıyoruz. SASKİ tankerlerle su getirip dağıttı ama çabuk bittiği için kalıcı çözüm değildi. Yıllardır ciddi su sıkıntımız var. Büyükşehir belediyesinde özverili bir çalışma var. Tahminimizden hızlı yol aldılar. Çok kısa zamanda da bitirmeye çalışıyorlar. Gelecek yeni suyumuzdan Hüseyinmescit, Kocaman, Evci, Sakarlı ve Kozluk’un bir bölümü bundan faydalanacak. Halkımız inşallah bu sorundan kurtulacak. Suyun verilmesinin an meselesi olduğu söyleniyor. Evci sınırlarına kadar geldiler. Çok kısa zaman sonra suyu kullanacak, bu hat sayesinde susuzluktan kurtulacağız. Merak ve sevinç içerisindeyiz” diye konuştu.