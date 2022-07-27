Sarıçam’da taşkınların önüne geçiliyor

Yoğun yağışlarda Adanalıyı zor durumda bırakan su taşkınları, Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) başarılı yatırımları sonucunda tarihe karışıyor.

ADANA (İGFA) - Sarıçam ilçesindeki derelerin şiddetli yağış olduğu zamanlarda fazla miktardaki suyu taşıyamayarak taşkınlara sebep olması üzerine harekete geçen ASKİ ekipleri, baks (kutu menfez) çalışması gerçekleştiriyor.

Mehmet Akif Ersoy, Boynuyoğun ve Osmangazi mahallelerinde hayata geçirilen projeler kapsamında hem baks ve menfez yapılarak hem de mevcut menfezler büyütülerek dere geçişi sağlandı.

Daha önce yaşanan su taşkınlarının ardından kalan su birikintileri ayrıca kötü koku ve sinek oluşmasına yol açıyordu. ASKİ’nin Sarıçam’daki dere yataklarında gerçekleştirdiği başarılı çalışma neticesinde bu sorunlar da çözüldü.