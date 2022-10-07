Sarıçam’a 3 dev hizmet daha

Adana Buruk Mahallesi’ne yeni içme suyu ve kanalizasyon hattı ile içme suyu depoları yapılıyor. Foseptik sorunu tarihe karışıyor. Başkan Zeydan Karalar, “Halkın parasını doğru kullanarak, hizmetleri borçlanmadan yapabilir hale geldik” dedi.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ, Sarıçam İlçesi Buruk Mahallesi’nde 87 milyon liraya mal olacak 3 dev yatırımın temelini attı.

9,5 km’lik kanalizasyon hattı, 14 km’lik içme suyu hattı ve 2 adet içme suyu deposunun temeli, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından atıldı. Buruk Mahallesi TOKİ konutları yanında düzenlenen temel atma törenine siyasiler, muhtarlar, bürokratlar ve bölge halkı katıldı.

Coşkulu katılım için Sarıçamlılara, özellikle kadınlara teşekkür eden Başkan Zeydan Karalar, “1989’da Buruk’a gelmiştik ve o zaman altyapı yoktu. Altyapı sorununu da bu kardeşiniz çözdü. Bizimle birlikte israf ortadan kalktı. Yüce dinimiz de israfı haram olarak nitelendiriyor. Biz halkımızın ödediği vergileri kullandığımız için çok dikkatli olmak zorundayız. 3 yıl boyunca belediyeyi millete hizmet eder hale getirmek için uğraştık. Bunu başardık. Sarıçam’da sık sık su kesiliyordu. Yoğun çalışarak ve öncelikle su sıkıntısını giderdik. Elektrik kesintisi yaşandığında meydana gelen su kesintisinin bizden kaynaklanmadığı bilinmeli. Sarıçam’da su sıkıntısını ortadan kaldırmak için 100 milyon lira para harcadık. Altyapı çalışmaları gerçekleştirdik ve yenilerini yapıyoruz. 48 bin kişinin su sorununu en az 20 yıl boyunca ortadan kaldırmak için yeni yatırımlar yapıyoruz. Bugün temelini atacağımız depo bunun bir parçası. Bugüne kadar Sarıçam’a altyapı ve su için 182 milyon lira para harcadık” dedi.

SARIÇAM’DA CİDDİ YATIRIMLAR YAPIYORUZ

Sarıçam’da hizmetlerin devam edeceğini belirten Başkan Zeydan Karalar, “Ahmet Zembilci Bulvarı’nın köprü ihalesi yapılacak. Bu bulvarın köprü dahil maliyeti 135 milyon lira. Üniversite Yolu’nu yapıyoruz. Stadyum yolunu ve bölge ulaşımını rahatlatacak 100 milyon liranın üzerinde bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Çok büyük bir parkı buraya yapıyoruz. Bir kreş bitti, ikinci kreşin temelini atacağız. Sarıçam’da çok büyük yatırımlar yapıyoruz. Sarıçam’ı önemsiyoruz ve çok ciddi bir yerleşim merkezi olacağını biliyoruz. Kadın kardeşlerimizle sohbetimizde ekmek büfeleri, duraklar için söz verdim ve söz verdiklerimi yapacağımı biliyorsunuz. Şu anda 61 otobüsün parasını verdik. 20 otobüs daha alıyoruz. 250 otobüsümüz çalışıyor ama belediyemizin otobüslerine yığılma oluyor. Yeni otobüslerimiz hatlara girecek yakında. Belediye ekmeği şu anda 1 lira 75 kuruş. 1 yıldır Türkiye’deki bütün belediyeler ekmeğe zam yaptı, biz yapmadık. Memleketin, milletin mağduriyetini biliyoruz. Ama 1 lira 75 kuruşa da girdi fiyatları bu kadar artarken bir noktaya kadar dayanabilirsiniz. Bir yerde ekmek 4 lirayken, bir yerde 1 lira 75 kuruş olunca rağbet de artıyor doğal olarak. Günde 320 bin ekmek kapasitemiz var ve tamamını kullanıyoruz. Ekmekten her ay 15 milyon zarar ediyoruz, otobüsten de 30 milyon lira zarar ediyoruz. Bunları sineye çekiyoruz ama bir noktada zarar miktarının artmasını engellemek zorundayız. Halka hizmeti devam ettirmek zorundayız” diye konuştu.

GENEL BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU AÇILIŞLARA GELİYOR

19 Ekim 2022’de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla yapılacak açılışların ve temel atma törenlerinin duyurusunu da yapan Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi: “Otogarın önünde devasa bir altgeçit yapıyoruz. Karayollarının yaptırdığını zannediyorlar. 140 milyon liraya yapıyoruz. 19 Ekim 2022’de bizim genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu gelecek ve açılışını yapacağız. 90 gün içinde bitirmiş olacağız altgeçit inşaatını. Kadın Sığınma Evi’nin temelini atacağız. Kız ve erkek öğrenci yurdu açılışı yapacağız. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nın tamamını yeniledik, Ray Sokak’ı yaptık. Onu hizmete açacağız. 2 kreşin temelini atacağız, 2 kreşin de açılışını yapacağız. Bütün bunları tek kuruş borçlanmadan yapıyoruz. Batmış bir belediyeyi yüzdürdü bu kardeşiniz ve şu anda Adana’da otobüsler dahil 1 milyarlık yatırımı borçlanmadan yapıyoruz.

HER ŞEY ADANALI’YA FEDA OLSUN

Borcu gelirinin 4 katı olan ve temel görevlerini yerine getiremeyen bir belediyeyi bugün nasıl iş yapar hale getirdiğimizi soruyorlar. Çünkü harama el uzatmıyoruz. Bizim tek düşüncemiz millete hizmet edebileceğimiz bir belediye oluşturmak. Şükürler olsun Rabbime bunu da başardık. Belediyeyi ilk devraldığımızda emeklerken, koşacağımız zamanların geleceğini söylemiştim. Şimdi bu fiyat artışlarına rağmen, 2 yıl süren pandemiye rağmen koşuyoruz. Borcu gelirinin 4 katı olan belediyede işleri tersine çevirdik. Çünkü halkın parasını iyi kullanmayı biliyoruz. Gelirimizin, borcumuzun üzerine çıkacağını zaman vererek söylemiştim. Bunu kimse dile getirmez. Ezbere belediye başkanlığı yapmıyoruz, işi biliyoruz.

Hizmetlerimiz sürecek. Su hayattır ve su olmadan yaşam olmaz. Allah’ın izni, halkımızın desteği ve sizlerin çalışması sayesinde su sorununu çözüyoruz. Yol ve kanalizasyon da çok önemli. 50-60 yıldır yapılmayan işleri yapıyoruz.

Ben ‘essahlı’ bir Adanalıyım. Adana’yı ve Adanalıyı çok seviyorum. Her şey sizin için feda olsun.”

FOSEPTİK SORUNU ORTADAN KALDIRILIYOR

Buruk-İstiklal Mahallesi Muhtarı Nusret Günalan, temeli atılacak su depolarının bölgedeki su sorunun çözeceğini söyledi. Yapılacak kanalizasyon hattının da, fosseptik çukuru sorununu ortadan kaldıracağını belirten Nusret Günalan, ekmek büfeleri ve diğer hizmetler için Başkan Zeydan Karalar ve ekibine teşekkür etti.