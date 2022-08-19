Sapanca Gölü'nden 23 torba çöp çıktı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin hem su kaynağı hem eşsiz doğal güzelliği olan Sapanca Gölü kıyısında vatandaşlar tarafından bırakılan atıklardan oluşan tam 23 torba dolusu çöp topladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin en önemli su kaynağı olan Sapanca Gölü’nün kıyısında ve içerisinde rutin temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle yaz aylarında kıyı kesimlerinin daha sıklıkla ziyaret edilmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından bırakılan çöpler kısa süre içerisinde sürekli toplanıyor. Sakarya’nın en önemli su kaynağı olan, güzelliğiyle yurtiçi ve yurtdışından birçok misafiri kendine hayran bırakan Sapanca Gölü’nün kıyısının sürekli temiz tutulması için özel bir ekip görevlendirildi.

Şehrin ve Sapanca Gölü’nün güzelliğine gölge düşüren atık maddelerin atılmaması konusunda vatandaşlara bir kez daha uyarılarda bulunuldu.

Sıklıkla gerçekleşen temizlik çalışmalarına rağmen Sapanca sahilinin muhtelif mesire alanlarında yapılan rutin işlemler sonrasında 23 torba atık madde toplandı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, “ Sakarya’nın her köşesi bizim evimiz, evimizi temiz tutmalıyız. Özellikle su kaynağımız olan Sapanca Gölü’nün hem içerisinde hem kıyı kesimlerinde hassasiyetle davranmalıyız. Vatandaşlarımızdan çevre temizliği konusunda duyarlı olmalarını rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.