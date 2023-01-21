"Şanlıurfa’ya nefes aldıracağız"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Kızılay Meydanı 3. Etap çalışılmalarını yerinde inceledi. Şanlıurfa’ya nefes aldırmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Beyazgül, çalışmaların etaplar halinde devam ettiğini aktardı.ŞANLIURFA (İGFA) - Yaptığı kamulaştırma ve tarihi ön plana çıkarma çalışmaları ile Şanlıurfa’ya adeta nefes aldıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk ile birlikte kent merkezinde bulunan Kızılay Sarayönü Meydanı 3. Etap çalışmalarını yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı.

Çalışmalar kapsamında birinci ve ikinci etap çalışmaları tamamlanan ve yem yeşil bir görünüme kavuşan Kızılay Meydanı 3. Etap çalışmalarının da başlamasıyla birlikte sosyal donatı alanına dönüşecek. Yol genişletme çalışmalarıyla da trafik akışının rahatlaması sağlanacak.

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Meydan ve yeşil alan çalışmalarıyla Şanlıurfa’ya bir akciğer nakli yapıldığını ifade eden Başkan Beyazgül, “ Kızılay Bahçemizin birinci ve ikinci etabını yaptık. Şimdi de 3. Etap çalışmalarına başladık. Çalışmalar devam ediyor. Bu alanda kamulaştırmalarımızı yaptık. İnşallah hem yol genişletmesi hem de parkımızı ve ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek. Şehrimizin merkezinde adeta bir akciğer nakli yapıyoruz. Kızılay Bahçemiz soğuk günlerde dahi vatandaşlarımızı ağırlıyor. Bu çalışmalara şehrimizin ihtiyacı vardı. Daha fazla yeşile ihtiyacımız olduğu bu alanlarda yeşilin artırılması, park çalışmaları, meydan çalışmaları devam ediyor. 3. Etap çalışmaları kapsamında kamulaştırma çalışmalarını bitirdik. Buradaki molozların kaldırılmasıyla güzel bir dinlenme alanı ortaya çıkmış olacak. Şanlıurfa’ya değer memleketimize hayırlı uğurlu olsun.” İfadelerine yer verdi.