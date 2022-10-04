Şanlıurfa’nın ulaşımında geleceği planlanıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları sürdürülen Ulaşım Master Planında, fizibilite raporunun hazırlanması, köprülü kavşak ön projelerinin hazırlanması, toplu taşıma sistemi rehabilitasyonu, eylem planının hazırlanması, otopark ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yapımı gibi çalışmalar yürütülüyor.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfalıların sorunlarını ön planda tutarak bir plan hazırlamak isteyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Master Ana Planı çerçevesinde vatandaşların fikirlerine başvurulduğu bir anket çalışması gerçekleştiriyor.

KENT ULAŞIMINDAKİ SORUNLAR VATANDAŞLARA SORULUYOR

Ulaşım sorunları hakkında soruların yöneltildiği anket çalışması, Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Saha çalışmaları kapsamında kentin 5 ayrı çıkış noktasında sürücü anketleri yapan ekipler ayrıca trafik sayımları, yolcu anketleri, sürücü anketleri, yaya, bisiklet ile otopark anketleri gerçekleştirecek. Ayrıca 6000 hanede, hane halkı ulaşım anketleri de gerçekleştirilecek.

Çalışmalar sonucunda Şanlıurfa’nın 2038 yılına kadarki ulaşım ihtiyaçları belirlenerek gereken bisiklet, yaya ve toplu ulaşım yatırımları, Şanlıurfa kent merkezinin çevre yerleşim bağlantıları ile katlı ve hemzemin kavşak düzenlemeleri gibi yatırımlara yön verilecek.