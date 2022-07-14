Şanlıurfa’nın kent estetiği öne çıkıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi çevresel faktörlerden kaynaklı deforme olan demir korkulukları revize edip boyama işlemleri gerçekleştirerek daha güzel bir görünüme kavuşturdu.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentsel estetik çalışmalarına devam ediyor. Başkan Beyazgül’ün kent estetiğiyle ilgili direktiflerini uygulama alanlarına yansıtan ekipler dalgeç, köprülü kavşak ve altgeçitlerde demir korkulukları kent estetiğine uygun olarak boyadı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kenti her açıdan turizme hazırlamaya devam ediyor. Görüntü kirliliğine müsaade etmeyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri altgeçit ve köprülü kavşaklarda bulunan demir korkulukları kent estetiğine uygun olarak revize ediyor.

Çevresel faktörler nedeniyle deforme olan ve rengi solan korkulukların bakım ve onarım çalışmalarını yapan ekipler ardından boyama işlemlerini de gerçekleştirerek şehre estetik bir görünüm kazandırıyor.