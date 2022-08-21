Şanlıurfa’da asfaltsız yol kalmayacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Viranşehir’de sürdürülen yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Kendi ekip ve ekipmanlarıyla Şanlıurfa’ya yeni yollar kazandırdıklarını söyleyen Başkan Beyazgül “Şanlıurfa’da asfaltsız yol bırakmayacağız” ifadelerine yer verdi.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa kent merkezi ve 13 ilçede adil hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kırsal mahallelerde yol sorununu yüzde doksan oranında çözüme kavuşturdu.

Viranşehir ilçesi kırsalında da yolların büyük bir bölümünü tamamlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen taleplere de ivedilikle uzun ömürlü kalıcı çözümler üretiyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül beraberinde teknik ekibiyle birlikte Viranşehir ilçesine adeta çıkarma yaptı. İlçede tamamlanan ve tamamlanma aşamasına gelen proje ve hizmetleri inceleyen Başkan Beyazgül ilgili daire başkanından çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Başkan Beyazgül’e ziyaret ve incelemeleri sırasında Ak Parti Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Ak Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin, Meclis üyeleri, STK temsilcileri, Muhtarlar ve vatandaşlar eşlik etti.

Viranşehir ilçesine birçok hizmeti kazandırdıklarının altını çizen Başkan Beyazgül Gönüllü - Ayaklı - Karatepe Grup Yolunda devam eden sathi kaplama asfalt çalışmalarının ilçe halkına hayırlı uğurlu olmasını diledi.

BAŞKAN BEYAZGÜL, “2023 YILINDA YOL SORUNU OLMADAN SAHADA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Başkan Beyazgül, “Viranşehir’deyiz Karatepe Grup yolu üzerindeyiz. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız burada bir çalışma başlattılar. Buradaki çalışmaları Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait araç ve ekiplerimizle gerçekleştiriyoruz. Bu yolun uzunluğu 22 kilometre bağlantı yollarıyla birlikte 32 kilometreye çıkıyor. Bu yol Kemberli beton yoluna bağlanıyor. Böylelikle Viranşehir ilçemizde birkaç yolumuzu daha tamamladığımız zaman Burada araç sürücüleri asfalt yoldan inmemiş olacaklar. Bundan sonra kırsalda bütün yollarımızı kendi araçlarımız ve kendi ekiplerimizle yapacağız. Şanlıurfa’da muhtarlıklar arası ve grup yolları olmak üzere hiçbir yeri asfaltsız bırakmayacağız. Şuana kadar tamamladığımız yol Şanlıurfa ilçelerinde ve kırsalında yüzde 90 2023 yılında artık yol sorunu olmaksızın sahada olmaya devam edeceğiz. Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyorlar. Biz birlik ve beraberlik içerisinde bir ekip olarak Şanlıurfa’ya hizmet ediyoruz. Bu ekibin tek mutluluğu insanlarımıza hizmet etmektir.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ise Karatepe grup yolunda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemiz tarafından genişletme ve sathi asfalt çalışmaları yapılıyor. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Viranşehir Ak Parti İlçe Başkanı Ali Tekin de ilçelerine yaptıkları hizmetlerden ötürü Başkan Beyazgül’e ve ekibine şükranlarını iletti.

Meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar da yollarının yapılmasından dolayı Büyükşehir ekiplerine teşekkür ederek yollarının artık daha konforlu olduğunu aktardılar.