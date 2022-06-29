Şanlıurfa yeşile bürünecek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül yemyeşil bir Şanlıurfa inşa etme gayretiyle girişimlerini sürdürüyor.

ŞANLIURFA (İGFA) - Akabe Mesire alanında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Beyazgül “Şehrimize kazandıracağımız Akabe Mesire Alanı ile hemşehrilerimize rahat bir nefes aldırmaya devam edeceğiz” dedi.

Kentte kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırma hedefiyle engelsiz yeni yeşil alanlar oluşturan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yeşil bir Şanlıurfa hedefi ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şanlıurfa’da yeşil oranını artırmak için, vatandaşların rahat bir nefes almalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Batıkent Mahallesi (Akabe TOKİ) bölgesine devasa bir mesire alanı kazandırıyor.

BAŞKAN BEYAZGÜL, “HALKIMIZ İÇİN YENİ YAŞAM ALANLARI OLUŞTURUYORUZ”

Toplam alanı 100.000 m² olan Akabe Mesire Alanında yürütülen çalışmaları inceleyerek teknik ekipten bilgi alan Başkan Beyazgül proje ile ilgili bilgiler vererek tek bir ağaca zarar vermeden vatandaşlarımızın rahat bir nefes alacağı mesire alanını şehrimize kazandırıyoruz” dedi.

Başkan Beyazgül, “Akabe Mesire alanında vatandaşlarımıza yaşam alanı, bir spor alanı oluşturuyoruz. İçerisinde 67 araçlık Otopark Alanı, yürüyüş yolu, Fitness alanı, Çocuk Oyun Grupları, oturma grupları ve okçuluk alanı yer alacak. Burada hiçbir ağacı kesmeden tesislerimizi yerleştiriyoruz. Tamamlandığı zaman Şanlıurfa’nın yeni bir yaşam ve gezinti alanı olacak. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Halkımızı gelişmelerden haberdar etmeye devam edeceğiz. Akabe TOKİ bölgesine çok yakın olan bu mesire alanında halkımız için güzel bir alan oluşturuyoruz” ifadelerine yer verdi.