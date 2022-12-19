Şanlıurfa ulaşımında konfor arttı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle Şanlıurfa’ya kazandırılan ve şehrin tam kalbine rahat bir nefes aldıran Abide Kavşağı Viyadükleri şehir içi trafiği de önemli ölçüde rahatlattı.ŞANLIURFA (İGFA) - Resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Abide Kavşağı bitirilmesi gereken süreden daha önce bitirilerek vatandaşların hizmetine sunulması bakımından da önem arz ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tarafından trafiğe açılan her iki viyadük Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, İpekyol Bulvarı, Necmettin Cevheri Bulvarı, Atatürk Bulvarı ile 18 Mart Çanakkale Caddesini birbirine bağlayarak şehir merkezine rahat bir nefes aldırdı.

Daha önce araç sirkülasyonunu kaldırmakta zorlanan Abide Köprülü Kavşağı sayesinde ulaşımda konfor artarken süre ise önemli ölçüde kısalmış oldu.

Gündüz ve gece görünümüyle Şanlıurfa’ya çok yakışan Abide Köprülü Kavşağı vatandaşlardan da tam not aldı. Araçlarıyla viyadükleri kullanan sürücüler daha kısa sürede trafiğe takılmadan gidecekleri istikamete doğru yola çıkıyorlar.

Göreve geldiği günden bu yana Şanlıurfa’nın kangrenleşen sorunlarına birer birer neşter vuran Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ulaşım alanındaki projeler ve hizmetlerle ulaşımda konforu artırırken vatandaş odaklı projelerle de dualarda ve gönüllerde yer aldı.