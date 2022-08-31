Şanlıurfa tarih ve kültür merkezi haline gelecek

Şanlıurfa’da dar gelirli ailelere yönelik yapılacak olan Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan “Şanlıurfa Kuzey Şehir” konut projesi için yol çalışması başlatıldı. Aşık-Öğütçü bölgesinde yol çalışmasını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa’yı tarih ve kültür merkezi haline getireceklerini söyledi.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ilk olarak kentte artan konut ihtiyacına karşı Aşık-Öğütçü bölgesinde ilk etapta 2 bin 500 konut yapacak. Dar gelirli ailelere yönelik yapılacak olan “Şanlıurfa Kuzey Şehir” konut projesinin startını veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bölgede yol açma çalışmasına başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri kendi öz sermayesi, ekip ve ekipmanlarıyla 2+1, 3+1 gibi ucuz konutların yapılacağı Aşık-Öğütçü bölgesinde çalışmalara hız verdi.

Yüzde 60’ının yeşil alanın yer aldığı uydu kent “Şanlıurfa Kuzey Şehir” konut projesinde binalar 6 kat olacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Şanlıurfa Kuzey Şehir” konut projesinin yapılacağı Aşık-öğütçü bölgesinde başlatılan çalışmaları inceledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ferit Dağdeviren, Genel Sekreter Yardımcısı Yahya ürün ile bölgede sürdürülen çalışmaları inceleyen Başkan Beyazgül, teknik ekipten yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

BAŞKAN BEYAZGÜL, ‘’UCUZ KONUT İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI’’

2 bin 500 konutun yapılacağı Aşık-Öğütçü bölgesinde çalışmaların başladığını ve altyapı çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlardan talep toplanacağını belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’Aşık-Öğütçü bölgemizde ilk etapta 2 bin 500 konut tasarladık. “Şanlıurfa Kuzey Şehir” konut projesinin yer alacağı bölgede yapılan çalışmaları inceledik. Bölgede yol ve su için şantiye çalışmaları başladı. İnşallah en kısa sürede bu bölgemizde alt yapı çalışmalarımızı tamamlayacağız. Diğer yandan proje çalışmalarımız devam etmektedir. Proje çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte talepler toplanacak. Şanlıurfa’nın uydu kenti burada kurulmuş olacaktır. Yüzde 60’a yakın bir alan yeşil alan ve ortak kullanım alan olarak belirlendi. Yine “Şanlıurfa Kuzey Şehir” konut projesin yer aldığı Aşık-Öğütçü bölgemizde ikinci bir üniversitenin kurulması için bir alan tahsis etmiş bulunmaktayız. Burası tam bir yaşam alanı olacaktır. Alışveriş merkezleri, yeşil alanları ve geniş yollarıyla güzel bir merkez olacaktır. Şanlıurfa’da konut sorununu giderme adına yapılan önemli bir hamledir. İlk etaptan sonra diğer çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Amacımız sıkışmış olan Şanlıurfa’yı dışarıya taşımaktır ve bir an önce buranın alt yapısını yapmaktır’’ dedi.

BAŞKAN BEYAZGÜL, ‘’ŞANLIURFA TARİH VE KÜLTÜR MERKEZİ OLACAK’’

Şanlıurfa’yı kültür ve tarih merkezi haline getirmek için tarihi yerlerin korunarak kentte yeni uydu kentlerin yapılacağını ifade eden Başkan Beyazgül, ‘’Belediyemiz çok güçlü bir belediyedir. Alt yapı, yollar ve asfaltımızı kendi imkanlarımızla yapacak duruma geldik. Böyle bir potansiyeli inşallah şehrimize uydu kentleri güçlendirmekle ve yeni alanlar yapmakla hizmete sunacağız. Şehir sıkışmış, daralmış, bu şehrimizin etrafında daha modern uydu kentlerin yapılması ilk hedefimizdir. Nasıl ki konutta ilk etap konutlarımız diyorsak uydu kentte de ilk etabımızdır. Şanlıurfa çok modern bir yapıya kavuşacaktır. Bir yandan şehrin turistik yerleri olan ve tescilli tarihi yapıların yer aldığı merkezlerin etrafını açarken diğer taraftan şehre uydu kentler, modern kentler kazandıracağız. Bir yandan şehir modern bir görünüme kavuşurken bir taraftan da tarih ortaya çıkacak. Şanlıurfa’yı kültür ve tarih merkezi haline getireceğiz. Ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa’mıza hayırlı uğurlu olsun’’ diye konuştu.

BAŞKAN BEYAZGÜL, ‘’BİRÇOK İLDE OLMAYAN 100 METRE GENİŞLİĞİNDE YOL YAPIYORUZ’’

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin kendi ekip ve ekipmanlarıyla birlikte ihale yapmadan kendi öz kaynaklarıyla Aşık-Öğütçü bölgesinde 100 metrelik genişliğinde yol yapım çalışmasına başladıklarını aktaran ‘’Aşık-Öğütçü yolumuz 100 metre genişliğindedir. Bu yolu kendi ekip ve araçlarımızla yapmaya başladık. Bu alan arasındaki 100 metrelik yolu kendi arkadaşlarımızın gayretleriyle açmaya başladık. Asfaltımız, yine alt yapımız, ekiplerimiz, araçlarımız yine kendi araçlarımızdır. Burada çok modern bir kent kuracağız. İlk defa Şanlıurfa’da 100 metrelik bir yol açılıyor. Bu yol birçok ilde olması mümkün olmayan genişlikte bir yoldur. İnsanlar buraya yerleştikten sonra bizlere dua edeceklerdir. İş makinalarımızla çalışmalarımızı başlattık’’ dedi.