Şanlıurfa'da göç Ankara’da masaya yatırıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Uluslararası pek çok kuruluş ve STK'nın katılımıyla Ankara’da "Göç ve Mülteci Müdahalesi Alanında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Kapasitesinin Güçlendirilmesi" paneli düzenledi. Başkan Beyazgül Şanlıurfa’nın misafirperverliğin şehri olduğunu söyledi.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ilkleri ve örnek projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Göç ve Uyum Hizmetleri Daire Başkanlığının koordinesinde gerçekleşen, göç ve mülteci alanında belediyenin kapasitesinin güçlendirilmesi adıyla Ankara’da bir otelde ‘Şanlıurfa Göç Paneli' düzenlendi.

Panele Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Akarca, Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, Tayvan'ın Ankara Temsilcisi Volkan Chih-Yang Huang, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Wael Yousef Alenzi ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ) Türkiye Koordinatörü Rubeena Esmail'in yanı sıra birçok ulusal ve uluslararası kuruluş temsilcisi katıldı.

AKARCA, “ŞANLIURFA BELEDİYESİ İLKLERİ GERÇEKLEŞTİRİYOR”

Mültecilere yardım konusunda Türkiye’nin elinden geleni yapmaya devam ettiğinin altını çizen Akarca, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Göç Ve Uyum Hizmetleri Daire Başkanlığını kurarak ve geniş katılımlı çalıştay ve paneller düzenleyerek ilkleri gerçekleştirdiğini ifade ederek Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibini bu konuda kutluyorum ifadelerini kullandı.

BAŞKAN BEYAZGÜL, “HAYATINI KURTARMAK İSTEYEN İNSANLARIN GÖÇ ETTİĞİ ŞEHİRDİR ŞANLIURFA”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise, Şanlıurfa'nın birçok peygamberin yaşadığı şehir olduğunu ve Göbeklitepe nedeniyle de medeniyetin başladığı şehir olduğunu vurgulayarak, “Şanlıurfa gastronomi şehridir, Şanlıurfa müziğin şehridir, Şanlıurfa kültürün şehridir, Şanlıurfa sabrın şehridir. Şanlıurfa’nın Suriye ile 200 kilometreye yakın bir komşuluğu vardır. Resulayn, Tel Abyad ve Ayn El Arab komşu şehirlerimizdir. Bugün Suriye'de yaşanan dramdan dolayı terörden kaçan, hayatını kurtarmak isteyen insanların göç ettiği şehirdir Şanlıurfa. Bu göçü alan Şanlıurfa farklı bir sınavla karşılaştı. Ev sahipliği ile hoşgörü ile imtihan oldu. Ama buraya gelen insanlar ise hasretle, ayrılıkla, yoksullukla imtihan oldu. Bu imtihan 11 yıldır devam ediyor. 11 yıldır siz dostlarımızla beraberiz” diye konuştu.

ALVARO RODRİGUEZ, “ŞANLIURFA’DA EVİMDEYMİŞ GİBİ HİSSEDİYORUM”

Panelin sonunda Başkan Beyazgül, Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ) Türkiye Koordinatörü Rubeena Esmail'e şehrin tarihini simgeleyen hediyeler vererek, 12 Bin yıllık geçmişiyle Göbeklitepe’nin tarihi hakkında bilgiler verdi. Açıklamalardan etkilenen Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, Şanlıurfa'ya daha önce de geldiğini belirterek, orada evindeymiş gibi hissettiğini ifade etti.