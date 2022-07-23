Şanlıurfa Birecik’e hizmet yağmuru

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Fırat’ın incisi Birecik ilçesinde daha önceden heyelan yaşanan sahil yolunda incelemelerde bulundu. Başkan Beyazgül Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 22 kilometrelik beton yol çalışmalarını da inceleyerek Birecik’e yatırımların devam ettiğini aktardı.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Birecik ilçesine adeta çıkarma yaptı.

Teknik ekibiyle birlikte Fırat’ın incisi Birecik ilçesine giden Başkan Beyazgül burada ilk olarak daha önceden heyelan olayının meydana geldiği Birecik Sahil Yolu’nda incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Başkan Beyazgül’e incelemeleri sırasında Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, Birecik Kaymakamı Kadir Duman da eşlik etti.

BAŞKAN BEYAZGÜL BİRECİK SAHİL KÜLTÜR YOLUNU İNCELEDİ

Burada bir değerlendirmede bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Ankara’da Birecik Belediye Başkanımız Mahmut Mirkelam ile birlikte Birecik Sahil Kültür Yolu ile ilgili girişimlerinin sonuç verdiğini ve bu yol için ödenek ayrılmasını sağladıklarını belirtti.

Başkan Beyazgül, “ Birecik Sahil Kültür yolundayız. Burada bir müddet önce bir heyelan olmuştu ve yol kapanmıştı. Ardından Ankara temaslarımızda burası için ayrı bir ödenek ayrılmasını sağladık. Şimdi de buradaki çalışmaları yerinde incelemek üzere Birecik ilçemize geldik. Yolun 750 metresi duvarla örülerek tıraşlanmış durumda 450 metresi de tıraşlanmış durumda yolun tamamı 3 bin 250 metre inşallah tamamının bitmesi durumunda Valimizin koordinesinde bir çalışma yürütülecek. Bizim de amacımız bu yolun bir an önce tamamlanıp hizmete açılmasıdır. İnşallah Valimiz gerekeni yapacaktır Buna inancımız tamdır. Vatandaşlarımızın gönlüne göre hizmetlerin sürmesi için gayretlerimiz devam edecektir” sözlerine yer verdi.

BİRECİK’TE 22 KİLOMETRELİK BETON YOL UYGULAMASI TAMAMLANDI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Birecik temasları kapsamında Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan 22 kilometrelik beton yol çalışmalarını da inceleyerek yolun ilçe halkı için hayırlı uğurlu olmasını diledi.

İncelemeler sırasında Başkan Beyazgül’e Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, Meclis üyeleri ve Mahalle Muhtarları eşlik etti.

Bozdere - Güzelyurt, Göktepe - Eşmeler, Süleyman Şah Karakolu güzergâhında bulunan ve yaklaşık 20 köyün kullandığı grup yolunda tamamlanan çelik hasırlı beton yolu hizmete açan Başkan Beyazgül Birecik ilçesi için yapılan ve yapılacak olan yatırımları tek tek sıraladı.

Başkan Beyazgül, “ Yapmış olduğumuz istişareler sonucu Bozdere - Güzelyurt, Göktepe - Eşmeler, Süleyman Şah Karakolu güzergâhında bulunan ve yaklaşık 30 köyün kullandığı grup yolunun beton yol olmasını kararlaştırdık ve yolumuzu tamamladık. Bu yol hem genişlemiş oldu hem de daha uzun ömürlü bir yol haline geldi. Yine bu güzergâhta bulunan Güzelyurt kırsal mahallemizde köprü çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında vatandaşlarımız daha konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat edecekler” ifadelerini kullandı.

BİRECİK BÜYÜKŞEHİR’İN ÇALIŞMALARIYLA GELİŞİYOR

Birecik ilçesine yapılan ve yapım aşamasına gelen hizmetleri de aktaran Başkan Beyazgül, “Birecik ilçemize daha birçok yatırım ve hizmet yaptık. Meyancı, Haydar Ahmet, Şanlıavşar, Kural ve İnaplı grup yolu asfalt çalışmaları tamamlandı. Fen eşleri ekiplerimiz Karşıyaka Mahallesi, Fıstıkçılar Hali yolu üzeri, Nizip yolu üzeri, mezarlık önü, Abdi ipekçi Caddesi, Köprüyol Caddesi, Meydan Mahallesi, Eski hastane yolu, asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Bu yol uzun süre konuşulmuş ancak yapılmamıştı” diye konuştu.

BİRECİK’İN 50 YILLIK SU SORUNUNU ÇÖZÜYORUZ

Birecik’in 50 yıllık su sorununu çözdüklerinin altını çizen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Birecik ilçemizin 50 yıllık sorununu çözmek üzere kollarımızı sıvadık. ŞUSKİ tarafından Birecik’te 62 milyon 830 bin TL yatırım bedelli Birecik İçme Suyu Şebekesi ihale edildi. İsale hattı ihale edildi. Birecik Arıtma tesisi ihale edildi 2 terfi istasyonunun da yer alacağı bu ihale Birecik halkının daha sağlıklı su içmesine olanak sağlayacak. Kanalizasyon şebekesi ve atık su konusu da 200 Milyon TL civarındaki bu yatırım da inşallah Birecik ilçemize geliyor. Yani Birecik ilçemiz şebeke hattında kanalizasyonda 50 yıllık sorununu çözüyoruz. Nasıl ki bugün beton yolu çözdük. Bütün sorunlarını çözüyoruz. Kadın destek merkezi, gençlik merkezi ve Birecik Mezbahası sağlıklaştırıldı” ifadelerini kullandı.

MİRKELAM, “BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e ilçelerine yapılan hizmetlerden ötürü teşekkür ederek yaklaşık 20 köye ulaşımı sağlayan grup yolunun tamamlanmasıyla güzel bir yolumuz oldu. Bu yolu Büyükşehir Belediyemiz yaptı teşekkür ediyoruz” dedi.

Bölge mahalle muhtarları da mahallelerine yapılan 22 kilometrelik beton yol ve Güzelyurt Mahallesinde yapımı devam eden Köprü çalışmalarından dolayı Başkan Beyazgül ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ederek yolun çok güzel olduğunu ifade ettiler.