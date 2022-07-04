Sanat Elçileri Trabzon'da

Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği ‘Femin&Art’ "Dünya sanatçılarının gözünde “Trabzon Teması” adı ile 18 ülkeden 50 Ressam Sanatçının katılımı ile 11. Uluslararası Resim Festivali'ni gerçekleştirdi.Ajans Pazar / TRABZON (İGFA) - Dünyayı güzelleştirmek iddiası ile 2007 yılında genel merkezi Trabzon’da kurulan ve dünyayı sanat dili ile güzelleştirmek için yola çıkan kısa adı ‘Femin&Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği’, Türkiye'de 10, yurt dışında 33 şube ve temsilcilikleri ile yerel ve uluslararası etkinliklerde bulunarak dünyayı güzelleştirmeyi sürdürüyor.

Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği "Dünya sanatçılarının gözünde “Trabzon Teması” adı ile 18 ülkeden 50 Ressam Sanatçının katılımı ile 11. Uluslararası resim festivalini gerçekleştirdi.

Derneğin kurucusu ve Genel Başkanı Şükran Üst; sanat yolu ile kültürler arası köprüler kurarak dünya barış ve kardeşliğini öne çıkarmak için bir araya geldiklerini, sanat dilini kullanarak dünya barışına katkı sunmak, farklılıkları zenginlik olarak değerlendirerek dünya sanatçılarını Trabzon'da buluşturmaktan mutlu olduklarını söyledi. Üst; “Yurtdışından gelen sanatçılarımıza ilimizin doğal güzelliklerini, tarihi dokusunun izleyerek ve insanımızın sıcaklığını hissederek ülkemizin tanıtımına katkı sunduklarını, sanatçıların ülkelerine birer kültür elçisi olarak geri dönecekler” dedi.

Üst, ayrıca festivale katkı sunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorlu'ya, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e ve emeği geçen herkese teşekkür etti.