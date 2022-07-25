Samsun’un içme suyu sorunu bitti

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Havza’da 6 ay önce temeli atılan İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin açıldı. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın katılımıyla açılan Avrupa standartlarındaki tesis, 44 kırsal mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılayacak.

SAMSUN (İGFA) - Samsun’un Havza İlçesi Gidirli Mahallesi’nde 6 ay önce AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un katılımıyla temeli atılan tesis tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in “2023 yılı sonuna kadar içme suyu problemi yaşayan mahalle kalmayacak” hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Havza, Vezirköprü ve Bafra’da toplam 44 kırsal mahalleyi temiz içme suyuna kavuşturan tesisi çok kısa sürede bitirdi.

44 MAHALLEDE 35 BİN KİŞİ ARITILMIŞ İÇME SUYUNA KAVUŞTU

100 litre saniye kapasiteli tesis 35 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar’ın adının verildiği İçme Suyu Arıtma Tesisi’ nden Havza merkez dahil olmak üzere Vezirköprü ve Bafra ilçelerinin de yer aldığı 44 mahalleye Avrupa standartlarında arıtılmış içme suyu temin edilecek.

Toplam 120 milyon lira olan yatırım maliyeti kapsamında 274 km uzunluğunda isale hattı, 7 adet içme suyu deposu ve 5 adet terfi merkezi de yapılan tesisin açılışına çok sayıda davetli katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun milletvekilleri Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nihat Soğuk, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, Genel Sekreter İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız, ilçe belediye başkanları, SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık ve vatandaşlar katıldı.

BAŞKANVEKİLİ SOĞUK: BAŞKANIMIZIN HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA İLERLİYORUZ

Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nihat Soğuk, vatandaşlara Başkan Mustafa Demir’in selamını iletti. Soğuk, “Başkanımız Mustafa Demir’in hedefleri doğrultusunda Samsun’da 2023 yılı sonuna kadar içme suyu sıkıntısı yaşayan mahallemiz kalmayacak. Bu doğrultuda gece gündüz ekiplerimizle birlikte çalışıyoruz. 6 ay önce Genel Başkanvekilimiz Numan Kurtulmuş tarafından temeli atılan tesisimiz bugün yine bir başka Genel Başkanvekilimiz Binali Yıldırım tarafından açılıyor. Buradaki vatandaşlarımızın su ile ilgili hasretini gidermek, sayın Mustafa Demir’in bu uğurdaki vermiş olduğu talimatları yerine getirmek bizleri çok mutlu ve onurlu kılmıştır. Ben burada emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı

BİNALİ YILDIRIM: BAŞKANIMIZ TESİSİN BİRAN ÖNCE AÇILMASINI İFADE ETTİ

Daha sonra kürsüye gelerek konuşma yapan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “6 ay önce bu arıtma tesisinin temeli atılmıştı. Bugün de açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu açılışta başkanımız Mustafa Demir’ in de olmasını çok arzu ederdik. Bildiğiniz gibi kendisi bir tedavi görmekte. Kendisiyle bu sabah video konferansla bağlantı yaptık. Bu tesisin bir an önce başlatılmasını, açılmasını arzu ettiğini bizlere ifade etti. Biz onun namına bunu gerçekleştiriyoruz. Kendisine de rabbimden acil şifalar diliyoruz” diyerek şunları söyledi:

“İNSANI YAŞATMAK BÖYLE BİR ŞEY”

“Bu topraklar kolay vatan olmadı. 100 yıl önce işgal edilmeye kalkışıldı. Bu işgallere karşı Samsun’da bağımsızlık meşalesi yakıldı. O meşale dalga dalga Havza, Erzurum ve Sivas ile birlikte ülkenin dört bir yanına yayıldı. Bağımsızlığımızı sağladık. Düşmanı topraklardan attık. Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdık. Yıllar geçti ama tehditler bitmedi. 40 yıldır bölücü teröre karşı mücadele veriyoruz. 6 yıl önce FETÖ terör örgütü bayrağımızı indirmek istedi. Ona da siz aziz milletimiz izin vermedi. Cumhurbaşkanımızın daveti ile meydanları doldurdunuz. FETÖ’cü hain terör örgütüne hak ettiği cezayı verdiniz. O gece can verdik, ama bayrağımızı indirmedik. O gece halkın ve hakkın gücü tankın gücünü yenmiştir. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İşte kadir bilmek bu. Şehit Kemal Sayar kardeşimizin ismi burada yaşayacak. Çok güzel bir tesis oldu. Kısa sürede tamamlandı. İnsanı yaşatmak böyle bir şey. İnsanı yaşatmak demek insanlarımızın ihtiyacına kulak kabartmak demek. Biz de 20 yıldır böyle yapıyoruz. 20 yıldır aralıksız Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gece gündüz demeden çalışıyoruz.”