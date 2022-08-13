Samsun’da çok şey değişecek

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehrin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kentin gelişerek ilerleme sürecine girdiğini ifade ederek, Teknofest’ ten sonra Samsun’da eğitim ve teknoloji olmak üzere birçok şeyin değişeceğini kaydetti.SAMSUN (İGFA) - AK Parti Samsun İl Başkanlığı’nda düzenlenen İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentin sorunları ve çözüm projelerine ilişkin partili gençlerle sohbet etti. Sağlığı ile ilgili bilgilendirme yaptıktan sonra Başkan Demir, “Allah bize bir ömür bahşetti. Akıl başta ve can tendeyken Samsun’a hizmet etmeye devam edeceğim. Tedavi için Ankara’da bulunduğum süreçte dualarını bizden esirgemeyen tüm hemşerilerime teşekkür ediyor, her birine sağlık, sıhhat ve uzun ömürler diliyorum.” dedi.

SAMSUN BAŞKA BİR HAL ALACAK

İlçelerin yol ve su, kent merkezinin ise trafik ve ulaşım gibi çok sayıda kronik problemini çözmeye devam ettiklerini dile getiren Başkan Mustafa Demir, “Samsun, konumundan dolayı bölgenin merkezi ve en stratejik kentidir. Yaklaşık 8 milyon nüfusa hitap eden bir coğrafyadayız. Bu sebeple gençlere hitap noktasında her alanda ön planda lideriz. Teknofest’e ev sahipliği yapan ikinci anadolu şehri Samsun olacak. Gaziantep ziyaretimizde, deneyap atölyelerinde çalışan öğrencileri görünce çok heyecanlandım. Çocuklarla sohbet ettiğimizde gözlerindeki ışıltıyı ve coşkuyu hissettim. Bilim ve teknoloji ile uğraşıyorlar. Sürekli üretme gayreti içindeler. İnşallah ulusal ve uluslararası tanıtıma önemli katkılar sağlayacak festivale şehrimize yakışır şekilde ev sahipliği yaptıktan sonra Samsun’da da çok şey değişecek” şeklinde konuştu.

GELİŞME HIZI ARTTI

Alt yapı yatırım projeleriyle kentin değişim, gelişim ve büyüme hızının arttığına dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Ulaşım ve trafik problemini çözecek Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi bitme aşamasına geldi. Kısa zaman içinde sistemi devreye alacağız. Yaptığımız ölçümler, kavşak düzenlemelerinin bile trafik yoğunluğunu önemli oranda azalttığını gösteriyor. Şu an yanlış parklanma yüzünden birçok bölgede trafik sıkışıyor. Yapay zeka sistemini devreye aldığımızda da yol üzeri yanlış parklanma ve ışıkta bekleme gibi problemler ortadan kalkacak, şehrin her noktasında trafik akışı daha güzel hale gelecek.” açıklamasında bulundu.

“20 YIL SONRA DUA EDECEKSİNİZ”

Otopark problemlerine de değinen Başkan Demir, “Çarşamba ve Havza’da yaptığımız mekanik katlı otopark projeleri tamamlanma aşamasına geldi. Subaşı Meydanı’ndaki yine mekanik katlı otoparkın testleri bitti. Araç almaya başladık. Katlı otopark yapacağımız Anakent İş Merkezi’nin yıkımıyla ilgili süreç devam ediyor. Bunun yanında Çiftlik Caddesi’nin üst ve alt kısmında iki mekanik katlı otopark planladık. Proje üzerinde çalışma sürüyor. Bunlar büyük projeler. Genç olarak sizler 20 yıl sonra bizlere dua edeceksiniz. 2023 seçimleri, her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Her zaman dediğimiz gibi “AK Gençlik” te aşk var, gayret var, samimiyet var. Bu nedenle seçime de birlikte çok çalışarak hazırlanacak ve Allah’ın izniyle kazanacağız.“ ifadelerini kullandı.

Toplantıda AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Yılmaz, gençlerin hediyesi olarak Başkan Demir’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partinin kuruluşunun ilk yıllarında Samsun’a düzenlediği ziyarette birlikte çekildikleri fotoğrafın tablosunu hediye etti.