Samsun’a mobil atık getirme merkezi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, tarihi kimliğine yeniden kavuşturduğu Saathane Meydanı’nda mobil atık getirme merkezi oluşturdu.

SAMSUN (İGFA) - Çevre kirliliğine karşı önemli projeler hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Sıfır Atık Projesi’ne de büyük önem veriyor. İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atıkların kaynağında ayrıştırılıp toplanması ve geri kazanımının sağlanmasının hedeflendiği projeyi ilk kurum bünyesinde hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi şimdi de bunu kent merkezine yayıyor.

Sıfır Atık Projesi’ne halkın dikkatini çekmek, toplumsal bilinci ve duyarlılığı artırmak amacıyla saha uygulamalarını yaygınlaştıran Samsun Büyükşehir Belediyesi, Saathane Meydanı’nda bir adet Mobil Atık Getirme Merkezi oluşturdu. Tarihi Taşhan’ın karşısındaki alana konulan merkez ile belediye, atıkların ayrıştırılarak toplanması ve geri dönüşüme kazandırılmasında önemli mesafe kat etmeyi amaçlıyor. Oluşturulan mobil merkezlerde atık yağ, plastik, metal, cam, kağıt-karton, elektrik-elektronik ve pil gibi en çok tüketilen atıkları gruplarına göre toplanmasını sağlayacak belediye, projeyle verimliliği, temiz ortam kaynaklı performansı, saygınlığı artırarak, çevresel riskleri azalmayı hedefliyor.

Doğu Park ve Batı Park’ta da çalışma yürüten belediye, 25 tane daha atık merkezi oluşturacak. Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle harekete geçen ilçe belediyeleri de, Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında bakanlıktan aldıkları hibelerle atık toplama konteynerlerini halkın hizmetine sunuyor. Havza’da 2, Bafra’da 10, Asarcık’ta 1, Ladik’te 3, Alaçam’da 3, Canik’te 11, Atakum’da 4 adet, Terme’de 4, İlkadım’da 1, Salıpazarı’nda 1, Tekkeköy’de 8, Vezirköprü’de 2 ve Yakakent’te de 5 adet olmak üzere toplamda 55 atık toplama konteynırı konulurken, 19 Mayıs ilçesinde de yerleri tespit edilen 5 konteyner ise önümüzdeki günlerde yerleştirilecek.