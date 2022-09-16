Samsun GES ihalesine çıkıyor

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinde konuşan Başkan Mustafa Demir, Güneş Enerji Santrali (GES) için ihale yapılacağını ifade etti. "GES için yeniden ihaleye çıkacağız. Eğer yine makul bir fiyat gelmezse belki Türkiye'de ilk defa santrali belediye olarak biz yapacağız” dedi.SAMSUN (İGFA) - Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı 2. Birleşimi bugün yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında toplanan mecliste, 41 madde görüşüldü. Mecliste SASKİ'nin Terme, Canik, Çarşamba ve Bafra'da yapacağı içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon inşaatları için toplam 80 milyon lira İller Bankası'ndan kullanacağı kredi için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Başkan Demir, “Bu ihaleler işçilik ihalesi. Asıl yapılacak işi gösterecek olan bunun 4- 5 katı. Boru ve malzemeleri SASKİ olarak biz alıp veriyoruz. Dolayısıyla bu 4 ilçede 800 milyon liraya yakın bir yatırım gerçekleşiyor şu anda.” dedi. Başkan Mustafa Demir, “Samsun'da Büyükşehir Belediyesi olarak bizim vizyonumuz tek bir kaynaktan değil bütün yerleşim yerlerinden en az ikili kaynaktan su temini sağlamak” diyerek şunları söyledi:

MAVİ BAYRAKLI PLAJ SAYISI ARTIYOR

“Yani gelecekte kırsal mahaller de dahil içme suyu noktasında hiçbir riski olmayacak şekilde bütün altyapıyı tamamlıyoruz. İçme suyu kaynakları, iletim hatları ve atık su açısından, Türkiye’de bu yatırımları yapan ender şehirlerdeniz. Teknolojiyi de en üst seviyede kullanarak, insan sağlığını da birinci sırada hedefleyerek bütün yatırımlarımızı ona göre yapıyoruz. Sağlıksız su Samsun'un hiçbir evindeki musluktan akmayacak. Tüm hedefimiz bu. Kullanılan suları da çevreyi ve denizimizi kirletmeden arıtarak derin deşarj gerçekleştireceğiz. Bununla ilgili Atakum'da bir yatırımımız olacak. 19 Mayıs'taki arıtmayı da büyütüyoruz. 13 Mavi Bayraklı Plajımız var. Bunu da 25'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu şehir bunu hak ediyor.”

YENİDEN İHALEYE ÇIKIYOR

Güneş Enerji Santrali (GES) için yeniden ihale yapılacağını da ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "GES için yeniden ihaleye çıkacağız. Eğer yine makul bir fiyat gelmezse belki Türkiye'de ilk defa santrali belediye olarak biz yapacağız” diye konuştu.

TEKNOLOJİYİ EN ÜST DÜZEYDE KULLANIYORUZ

Alo 153 Kent Yönetim Merkezine de değinen Başkan Demir, “Hedefimiz kentin bilgi teknolojilerini en üst düzeyde, en verimli, en etkili şekilde yönetilmesine gitmektir. Akıllı Şehir uygulamalarını şu anda Türkiye'de en kapsamlı ve en vizyonel şekilde yürüten şehiriz. Bilgi Teknolojilerini tüm belediye uygulamalarımızda en üst düzeyde kullanıyoruz. 17 ilçeden tüm vatandaşlarımız Alo 153'ü aradığında anında sorunlara müdahale etmiş olacağız” ifadelerini kullandı.