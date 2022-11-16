Samsun'da otobüsler elektrikli olacak

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen Trafik Birim Amirleri Bölge Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Toplu taşımadaki tüm araç filomuzu elektrikli otobüslere döndüreceğiz. Samsun’un tamamını bisikletle seyahat edilebilir hale getireceğiz” dedi.SAMSUN (İGFA) - Trafik Birim Amirleri Bölge Değerlendirme Toplantısı Samsun’da düzenlendi. 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde illerde yürütülecek faaliyetlerin ve hedeflere ulaşmadaki etkinliğin detaylı olarak değerlendirilmesi, trafikle ilgili sorunların incelenerek uygulayıcı personelin çözüme yönelik görüş ve önerilerinin görüşülmesi amacıyla Trafik Birim Amirleri Bölge Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, 18 ilden trafikten sorumlu il emniyet müdür yardımcıları, trafik denetleme ve bölge trafik denetleme şube müdürlerinin yanı sıra Samsun Valisi Doç.Dr. Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın da katıldı. Toplantıda konuşma yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir Ulaşım Master Planı, Elektrikli Otobüsler ve Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi’ne değindi.

“ÇOK GÜZEL BİR ULAŞIM MASTER PLANI HAZIRLADIK”

Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi ile ilgili değerlendirme yapan Başkan Demir, “Şimdi düşünün tam 110 kavşak, 79’u adaptif. Yani birbirini gören ve birbiriyle diyalog halinde olan kavşak. Bu proje öyle kolay hayata geçmedi. Birçok kurumun bu projeyi onaylaması için çok güzel bir Ulaşım Master Planı hazırladık. Bu Ulaşım Master Planında ulaşıma dair her şey var. Otopark problemleri, fiziki yeterlilikler ve yetersizlikler, toplu ulaşım, mahalleler arası hareketlilik. Bu planı yapabilmek için Samsun’da 11 ay sayım yaptık. Şimdi elimizde tüm bilgiler var. Hangi yoldan ne zaman kaç araç geçiyor. Bunları kaçı ticari kaçı özel araç. Hepsini biliyoruz. Çok güzel bir plan hazırladık. Bu kapsamda Akıllı Ulaşım Trafik Güvenliği sistemlerini 6 ay gibi kısa bir sürede hayata geçirdik” dedi.

Akıllı Şehir Trafik Güvenliği sisteminin Alo 153 Kent Yönetim Merkezi’nden yönetildiğini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir sözlerine şöyle devam etti:

“Hangi araç ne kadar yakıt yakıyor, hangi yoldan kaç araç geçiyor. Bütün kayıtlar sistemde mevcut. Trafik ışıklarımızda sıkıntı olursa hemen sinyal veriyor ve bizlere anında müdahale etme imkanı sunuyor. Yapay zekanın oradaki ışık sürelerinde ne kadar rol oynadığı da gözüküyor. Bu sayılar yüzde 100 tam sayımdır. Biz o sistemi devreye aldıktan sonra 11 ayda yaptığımız sayımı, hiçbir insan gücü kullanmadan sistemle beraber otomatikman yapıyoruz. Kavşaklar birbirini görüyor. Hatta orada da bir hesap yapıyor, 'Yaklaşık bana ne kadar sürede gelir' diye. Yapay zekanın devreye girmesi ve yazılımın gücüyle çok ciddi anlamda trafik akışını hızlandırdığını ifade etmek istiyorum.”

TÜM TOPLU ULAŞIM ELEKTİRKLİ OTOBÜSLERE DÖNECEK

Elektrikli Otobüslerin hizmete girdiğini de anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “ASELSAN ile bunu ilk olarak Samsun’da hayata geçirdik. Lityum pilli olması sebebiyle Türkiye’de ilk. 20 tane aldık. İlave 20 için görüşmelerimiz devam ediyor. Onun akabinde ilk fırsatta mali yapımızı planladıktan sonra tüm toplu taşımayı elektrikli otobüslere dönüştüreceğiz. İşletme maliyeti çok düşük. Kendi maliyetini 4 yılda amorti ediyor. Verimliliği müthiş. En önemli özelliği karbon salınımı sıfır. Tüm filomuzu elektrikli otobüslere döndürürsek, bunu ilçe minibüslerine yaygınlaştırırsak, scooter ve bisiklet kullanımını artırırsak nasıl bir hava dönüşümü olacağını düşünün. Ulaşım Master Planımız çerçevesinde de Samsun’un tamamını bisikletle seyahat edilebilir hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.