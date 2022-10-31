Samsun'da herkes her ilçeye gidebilecek

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi kasım ayında hizmet vermeye başlayacak. Başkan Mustafa Demir, “Tek hat değişikliği ile Samsun’da herkes istediği yere ulaşabilecek. Özel arabası olan tek arabayla nasıl merkeze geliyorsa minibüsü kullanan vatandaşlarımızda aynı kolaylıkla gelebilecek” dedi.SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi açılış için gün sayıyor. İlçelerden birkaç vasıta değiştirerek şehir merkezine gelen vatandaşların ulaşım çilesini sonlandıracak proje, kasım ayı içinde hizmet vermeye başlayacak. İlçelerden gelen araçları tek bir merkezde toplayan Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara tek araçla şehir merkezine ulaşma imkanı sağlayacak. Vatandaşlar aynı şekilde de tek araçla ilçelere dönebilecek.

HERKES HEYECANLA BEKLİYOR

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Tek hat değişikliği ile Samsun’da herkes istediği yere ulaşabilecek. Özel arabası olan tek arabayla nasıl merkeze geliyorsa minibüsü kullanan vatandaşlarımızda aynı kolaylıkla gelebilecek. Bu bizim Ulaşım Master Planımızın bir parçası. Heyecanla beklenen İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezini kasım ayı içinde açacağız. Tesis bitti. Minibüslerin parklanma yeri inşaatı biter bitmez hizmete açacağız. Bu merkez müthiş bir kolaylık sağlayacak” diyerek şöyle devam etti:

VATANDAŞIN RAHATI İÇİN

“Samsun merkeze gidiş gelişi ciddi anlamda hızlandıracak. Çok da güzel olacak. Şehrin insanıyla buluşmasını çok önemsiyoruz. Bu proje de onun kanıtı. Biz oraya güzel bir tesis yaptık. Terminal, peronlar, vatandaşların beklerken oturabileceği bir kafe yaptık. Bir düzen var orada. Orada bir minibüsün ne kadar kalacağı yönünde bile çalışmalar yapılıyor. Bu düzen ve kolaylık demek.”

YOLCULUK SORUNU TARİHE KARIŞACAK

13 indirme peronu, 3 adet havaalanı servis peronu, 3 adet bilet gişesi, 72 araçlık açık otopark ve 12 araçlık taksi durağının yer aldığı İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi hizmete girdiğinde vatandaşlar tek araçla şehir merkezine ulaşabilecek. Yolcuların ve minibüsçülerin yıllarca yaşadığı sorun da artık tarihe karışacak.