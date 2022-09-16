Samsun'da geri sayım başladı! Herkes bu açılışı bekliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, uzun yıllardır yaşanan ulaşım problemlerini sona erdirecek Toplu Ulaşım Transfer Merkezi’ni halkın hizmetine sunmak için gün sayıyor. Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi’nde kent trafiğini yönetecek Alo 153 Merkezi’nin kurulum çalışmalarında sona yaklaşılırken, 14 ilçedeki minibüs esnafı ise merkeze yolcu taşımanın heyecanını yaşıyor.SAMSUN (İGFA) - 2019 seçim kampanyası sürecinde minibüs esnafı ile vatandaşlara verdiği tek araçla kent merkezine ulaşım kolaylığı sözünü tutan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Toplu Ulaşım Transfer Merkezi’nin yapımını tamamladı. Şehir merkezi ile ilçeler arasında yolcu taşıyan minibüsler ile vatandaşların yıllardır özlemle beklediği tek araçla merkeze ulaşım özlemini bitirecek yolcu transfer merkezi Atatürk Kültür Merkezi yanındaki alana konuşlandırıldı. Konforu ve özellikleriyle merkez, açılışa hazır hale getirildi.

LADİK: MAĞDURİYETİMİZ SONA ERİYOR

Transfer merkezinin hizmete gireceği günü ‘Çoğu Gitti, Azı Kaldı” diyerek bekleyen ilçe minibüs esnafından Ladik Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Doğan Eğrikaya, merkezin açılışını heyecanla beklediklerini söyledi. Eğrikaya, “Hem bizim hem de yolcularımızın uzun süredir beklediği o an geliyor. Şehir içine girecek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Çünkü minibüsçüler olarak bizler hem de yolcularımız çok büyük sıkıntı yaşıyorduk. Sürekli şikayet alıyorduk. Samsun’da gidecekleri yere ulaşmak için yolcularımız 3 araç değiştiriyorlardı. Bu hem ücret hem de zaman kaybıydı. Bu sorunlar artık bitecek hepimiz rahat edeceğiz. Özel araçlarını evlerinde bırakacakları için yolcu sayımız arttığında bizlerin de 10 yıllık mağduriyeti sona erecek. Başkanımız Mustafa Demir’e çok teşekkür ederiz” dedi.

ÇARŞAMBA: HEYECANLA BEKLİYORLAR

Çarşambalıların 11 yıldır Samsun’a 2-3 vasıta değiştirerek gittiğini vurgulayan Çarşamba Özel Halk Otobüs İşletmeleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kadem Aksoy ise, “Mustafa Demir başkanımız, bizlere verdiği sözü yerine getirerek, ilçe yolcu aktarma merkezimizi yaptı. Her şey hazır. Emirlerini bekliyoruz. Açılış yapılıp merkeze geldiğimizde adağımı keseceğim. Yolcularımız da yükleri ve eşyalarıyla perişan olmayacak. 100 otobüs esnafı arkadaşım ve derneğim adına çok teşekkür ederim. Denizler mürekkep, dağlar kalem olsa iyiliğin altından kalkamayız. Allah kendisinden razı olsun. Şifalar ihsan eylesin” değerlendirmesini yaptı.

19 MAYIS: AÇILIŞ MÜJDESİNİ BEKLİYORUZ

Yolcu aktarma merkezinin açılışını dört gözle beklediklerini ifade eden 19 Mayıs Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Muammer Akyüz, “Selam olsun buradan bizim 17 yıllık esaretimizi bitiren Mustafa Demir başkanımıza. Canı gönülden şükranlarımı sunuyoruz. Yıllardır büyük mağduriyet yaşıyorduk. Bafra Garajı yıkıldığında burada 80 aracım faal olarak çalışıyordu. Şu an 24 araçla idare etmeye çalışıyoruz. Başta öğrencilerimiz harçlıklarının, yolcularımız ise maaşlarının önemli kısmını ulaşıma harcıyor. Bu mağduriyetlerin sona ermesi için son aşamaya geldik. Yolcularımız da yoğun şekilde arayıp soruyor. Başkanımızın aktarma merkezinin açılış müjdesini büyük bir sevinç ve heyecanla bekliyoruz” İfadelerini kullandı.

DİGİTAL TEKNOLOJİDEN EN ETKİN ŞEKİLDE YARARLANIYORUZ

Yerel yönetime ve belediye hizmetlerine getirdiği kurumsal kaliteyle kentin alt ve üst yapı sorunlarını çözmeyi sürdüren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise iki önemli projeyi hayata geçirme arifesinde olduklarını söyledi. Başkan Demir, “Yaşam konforunu artıracak projelerimizde dijital bilgi ve iletişim teknolojilerinden en etkin şekilde yararlanıyoruz. Vatandaşlarımız ile sağlıklı iletişimimizi sağlayarak talep ve beklentileri karşılayan çözüm merkezini Alo 153 Kent Yönetim Merkezi’ne dönüştürüyoruz” diyerek, “Personelimizin performansını da takip edeceğimiz bu merkezin diğer önemi, tüm kavşaklarda trafiği yönetecek yapay zeka sisteminin bulunmasıdır. Şu an sistemin testleri ile taşınma süreci sürüyor. Diğer önemli projemiz ise halkımıza ve minibüs esnaflarımıza sözünü vererek tek araçla yeniden merkeze ulaşmalarını sağlayacak Toplu Ulaşım Transfer Merkezi’dir. Geleceğin şehri Samsun’da bu iki projemizi çok yakında düzenleyeceğimiz törenle hizmete açacağız” bilgisini verdi.