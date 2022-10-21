Samsun'da geleceğin şehri kuruluyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 2022- 2023 Akademik Yıl Açılış Töreni’nde konuştu. Teması iklim değişikliği olması nedeniyle konuşmasında elektrikli otobüs sayısını 20’den 40’a çıkarılacağının müjdesini vererek, “46 megavatlık GES Santralimizi gelecek ay ihale edeceğiz" dedi.SAMSUN (İGFA) - Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde 2022- 2023 Akademik Yıl açılış töreni düzenlendi. OMÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen program yoğun katılımla gerçekleşti. İklim değişikliği ve iklim krizi olarak teması belirlenen programda konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Hep birlikte odaklanmamız gereken yer iklim değişikliği. Bu bir üniversitenin, bir şehrin, bir ülkenin, bir kıtanın tek başına başarabileceği bir şey değil. Biz iki yılda bu konuda en aktif çalışma yapan ülkelerden biri olduk" dedi.

ELEKTRİKLİ OTOBÜS SAYISI 40'A ÇIKIYOR

İklim krizinin önemine vurgu yapan ve bu konudaki çalışmaların önemli olduğunu ifade eden Başkan Demir, elektrikli otobüslerle daha temiz bir çevre oluşturulabileceğini dile getirdi. Başkan Demir, "Elektrikli otobüs projemiz çok önemli. Karbon salınımı sıfır. Fosil yakıtlılara göre daha ekonomik. Lityum pilli olmaları sebebiyle de Türkiye’de ilk bu proje. 183 otobüsümüz var fosil yakıtlı bunların yaydığı karbonu düşünün. Elektrikli otobüsler bizi karbon salınımından kurtarıyor. Burada bir müjdeyi de paylaşayım. 20 elektrikli otobüs sayısını da 40’a çıkarıyoruz. Vizyonumuz ise Samsun'da ulaşımda tamamen elektrikli otobüslere dönmek. Elektrikli otobüsün parası da 4 yılda çıkıyor" diye konuştu.

GES projesiyle ilgili de değerlendirme yapan Başkan Demir şunları söyledi:

“Hükümetimiz yasal düzenleme yaptı. Belediyelere tükettiği elektrik kadar üretme imkanı tanıdı. Şu anda 46 megavatlık GES Santralimiz ihale aşamasında. 11'inci ayın 9'unda ihale edeceğiz. İlave 50 megavat daha hakkımız var. Samsun'da uygun yer bulamıyoruz. Erzurum ve Sivas'tan uygun yer bulacağız. Orada yapacağız. Samsun'da yıllık elektrik giderimiz 350 milyon. Biz onu sıfıra indirgeyeceğiz. Otobüsleri de elektrikle çalıştırdığımız için otobüs yakıtımız bedavaya gelecek. Karbon salınımından geri kalan 183 otobüsü daha kurtaracağız. Niyetimiz ilçe minibüslerimizi de elektrikli hale getirmek. Fosil yakıtlı araçların devreden çıkmasıyla birlikle iklim değişikliği konusuna müthiş bir fayda sağlamış olacağız."

Bu yıl itibariyle şehrin atık sularının tamamının arıtılarak deşarj edileceğini kaydeden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Herhalde bu Türkiye'de bir ilktir. Tüm atık suların tamamı arıtılıyor. Şu anda Samsun'da 13 Mavi Bayraklı Plaj var. Biz onu 17'ye çıkaracağız. Ana master planımızda hedefimiz Miliç'ten Yakakent'e kadar sahillerimizi projelendirmek. Ama ilk etapta Hürriyet'ten 19 Mayıs'a kadar yapacağız. Uygulama proje çalışması devam ediyor. OMTEL’ den başladık bisiklet yolu çalışmasına da. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızdan da destek aldık. Dünya'da 80 kilometresi uygulama projesine dönüştürülen mükemmel bir şekilde inşa edilen birbirinin tekrarı olmayan tek şehir Samsun olacak. Projenin diğer katkıları da sahildeki bütün işgaller kalkacak. Bu müthiş bir vizyonu şehre kazandıracağız. Üniversitelerimizden sonuna kadar istifa etmek için iş birliği halinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.