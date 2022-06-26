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Sakin şehre 9 milyonluk yatırım

Yerel 26.06.2022, 12:15
Sakin şehre 9 milyonluk yatırım

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), 19 ilçede sağlıklı ve uzun ömürlü çalışmalara imza atıyor. Hayata geçirdiği yatırımlarla 3 yılda 19 ilçede alt yapı sorununa büyük ölçüde neşter vuran OSKİ, sakin şehir unvanlı Perşembe’de de yaklaşık 9 milyon tutarında yatırımı hizmete kazandırdı.

ORDU (İGFA) - Bu kapsamda aradan geçen 3 yıllık süre içerisinde Perşembe ilçesinde önemli yatırımları hayata geçiren OSKİ, ilçeye 28 km içme suyu hattı, 4 km kanalizasyon hattı, 1 adet su alma yapısı ve 1 adet fosseptik olmak üzere 22 proje kazandırarak 8 milyon 948 bin 278 TL’lik yatırıma imza attı.

Yapımı devam eden ve toplam maliyeti 5 milyon 500 bin TL olan çalışmaların da tamamlanmasıyla Perşembe ilçesi sağlam alt yapı, sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşmuş olacak.

OSKİ tarafından 3 yıllık süre içerisinde Perşembe ilçesinde projesi tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulan projeler ise şu şekilde:

Boğazcık mahallesine 4.850 metre içme suyu şebeke hattı, Hamidiye mahallesine 82 metre kanalizasyon hattı, Sırakovancı mahallesine 1.330 metre içme suyu hattı ile 1 adet su alma yapısı, DSİ mevkiine 436 metre yağmur suyu hattı, Beyli mahallesinde 1.837 metre içme suyu hattı, Boğazcık mahallesinde 1.100 metre içme suyu hattı, Çınar mahallesinde 500 metre içme suyu, 260 metre kanalizasyon hattı, Çarkcılar mahallesinde 750 metre içme suyu hattı, Çerli mahallesinde 750 metre içme suyu hattı, Dereiçi mahallesinde 1.150 metre içme suyu, 1.250 metre kanalizasyon hattı, Düz mahallesinde 1.500 metre içme suyu, 450 metre kanalizasyon hattı, Efirli mahallesinde 1.350 metre içme suyu, 640 metre kanalizasyon hattı, Gündoğdu mahallesinde 1.000 metre içme suyu hattı, Güzelyurt mahallesinde 2.700 metre içme suyu hattı, İlçe merkezine 2.695 metre içme suyu hattı, Kaleyaka mahallesinde 700 metre içme suyu, 350 metre kanalizasyon hattı, Kozağzı mahallesinde 1.610 metre içme suyu hattı, Medreseönü mahallesinde 800 metre içme suyu hattı, Mersin mahallesinde 450 metre kanalizasyon hattı, Saray mahallesinde 1.000 metre içme suyu hattı, Tarlacık mahallesinde 850 metre içme suyu hattı ve Yarlı mahallesinde 1.500 metre içme suyu hattı.

Öte yandan OSKİ tarafından Perşembe ilçesinde 8 projenin yapım çalışmaları devam ediyor. Toplam 5 milyon 500 bin TL’lik yatırımın daha yapılacağı ilçede tamamlanması hedeflenen çalışmalar ise şunlar:

Çerli ve Tepecik mahallelerine sondaj kuyusu, İmeçli mahallesine içme suyu hattı (4.500 m-Trencher), Soğukpınar ve Güzelyurt Mahalleleri İçme suyu hattı inşaatı (3.050 m-Trencher), Yarlı mahallesi İçme suyu  hattı inşaatı (1.200 m-Trencher), Saray içme suyu hattı inşaatı 9.000 m, 1 Adet 100 m 3 depo, 1 adet su alma yapısı, Yarlı mahallesi içme suyu 100 m3 depo İnşaatı, Efirli mahallesi içme suyu hattı inşaatı (3.800m) ve Efirli mahallesi kanalizasyon hattı inşaatı (2.450 m, 1 Adet Foseptik).

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