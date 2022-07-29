Sakarya’ya yeni projeler geliyor

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al’ı konuk eden Başkan Ekrem Yüce, “Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle SAÜ Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Hamza Al’a nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Üniversitemizle şehrimizin menfaatlerini önceleyerek pek çok projede önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İnşallah yeni dönemde de şehrimiz ortak paydasında buluşmaya, projeler üretmeye, bilimin ışığından faydalanmaya devam edeceğiz” dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al’ı konuk etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrah Doğan’ın da yer aldığı buluşmada yeni döneme ilişkin iş birliği vurgusu yapıldı. Prof. Dr. Al, Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle şehre ve üniversitenin gelişimine katkı sağlayacaklarını kaydetti.

İş birliğimiz sürecek

Başkan Ekrem Yüce, Büyükşehir-üniversite iş birliğinin güçlü bir şekilde yeni dönemde de devam edeceğinin altını çizdi. Yüce, “Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Sakarya Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Hamza Al’a nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Üniversitemizle şehrimizin menfaatlerini önceleyerek önemli çalışmalar gerçekleştiriyor, pek çok projede iş birlikleri geliştiriyoruz. İnşallah yeni dönemde de şehrimiz ortak paydasında buluşmaya, projeler üretmeye, bilimin ışığından faydalanmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Etkin çalışma şehrin ve üniversitenin gelişimine katkı sunacak

Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden ve kabulleri için Başkan Yüce’ye teşekkür eden Prof. Dr. Al, “Sakarya Üniversitesi olarak Büyükşehir Belediyemizle iş birliği içerisinde çalışacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Çalışmaları yakından takip ediyorum. Yerel yönetimlerimizle oluşturacağımız iş birliği kültürü ve etkin çalışma ile şehrin ve üniversitemizin gelişimine katkı sağlayacağız. Nazik kabulleri için Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’ye teşekkür ediyorum, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.