Sakaryaspor taraftarlarınca meşalelerle karşılandı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, geçtiğimiz günlerde açılan Sakaryaspor Taraftar Derneği’ni ziyaret etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da geçtiğimiz günlerde açılan Sakaryaspor Taraftar Derneğini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, meşalelerle karşılandı.

Dernek Başkanı Yılmaz Şen ve yönetimiyle beraber dernek binasını gezen Başkan Yüce, “Taraftarlar Sakaryaspor’un itici gücü, en büyük destekçisidir. Taraftarın desteğini arkasında hissedince takımımız bir başka seviyeye çıkıyor” dedi.

CAMİAMIZIN EN BÜYÜK GÜCÜ TARAFTARLARIMIZDIR

Sakaryaspor’a gönülden bağı olduğunu söyleyen Başkan Ekrem Yüce, yeşil ve siyaha gönül veren tüm taraftarların ortak bir çatı altında buluşmasının kendilerini sevindirdiğini kaydederek, "Sakaryaspor’un birleştirici gücünü burada da hissedeceğiz. Sakaryaspor bu şehirde herkesin sevdasıdır. Bu yıl büyük bir sevinçle üst lige yükseldik. Hamdolsun takımızın sezonun ilk yarısını ligin tam ortasında bitirdi. Hedeflediği yerde bitirmesinden memnunuz. Bu sonucun alınmasında yönetim ve futbolcular kadar taraftarında etkisi var çünkü taraftarlar Sakaryaspor’un itici gücüdür. Taraftarın desteğini arkasında hissedince takımımız bir başka seviyeye çıkıyor. Sizlerden tek isteğimiz tribünleri doldurarak yeşil siyah sevdamıza sahip çıkmanız. İnşallah ligin ikinci yarısında dolu tribünler önünde takımımızın nice galibiyetlerine şahit oluruz” diye konuştu.