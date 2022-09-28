Sakarya’nın ‘mavi yollarına’ Büyükşehir dokunuşu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 'Dünya Bisiklet Şehri' unvanıyla Türkiye'de ilk olan Sakarya'ya yakışır bir bisiklet yolu ağı hazırlıyor.SAKARYA (İGFA)-Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet alanında çalışmaya, şartları daha iyiye taşımaya devam ediyor.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi'ne (YOL-BAK) bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin genelinde yenileme ve onarım çalışması, bunun yanında yeni yolların hazırlığını sürdürüyor.

Adapazarı Karaman Mahallesi'nde bisiklet kullanan vatandaşların en kullanışlı ve güzel bisiklet ağını kullanmalarını sağlamak için geniş çaplı bir yenileme faaliyetine başladı.

Mahalle içinde, bölgenin çeşitli noktalarını kapsayan 500 metre gidiş ve 500 metre geliş olmak üzere toplamda 1 kilometrelik bisiklet yolu ağı sil baştan yenilendi.

Bisiklet şehirlerinin olmazsa olmazı 'mavi yollar' yeniden renklendirildi ve yol hizalarına dalinatörle yeni dubalar çakıldı. Yenikent Bölgesi'nde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bisiklet kullanan vatandaşların güvenliğini en iyi şekilde sağlamak için yeni bisiklet güzergâhları için çalışma yapılıyor.