Sakaryalı yazarlar öğrencilerle buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinleri kapsamında Sakaryalı Yazar-Öğrenci Buluşmaları, Ferizli ve Kaynarca olmak üzere iki farklı ilçede düzenlenen söyleşilerle devam etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık kültür sanat etkinlikleri farklı programlarla devam ediyor.

Konferanslardan tiyatro oyunlarına, musikiden film gösterimine kadar birçok alanda gerçekleştirilen programlar, sanatseverlerle buluşuyor.

Programlar kapsamında düzenlenen Sakaryalı Yazar-Öğrenci Buluşmaları söyleşi programı, Yazar Fahri Tuna ve Gülşen Yıldız’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Ferizli ve Kaynarca olmak üzere iki farklı ilçede düzenlenen programlarda öğrencilerle buluşan yazarlar, öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Ferizli Fikret-İsmet Aktekin Anadolu Lisesi öğrencileri ile buluşan Yazar Fahri Tuna, düzenli bir okuma alışkanlığının insanın hem eğitim hayatına hem de sosyal hayatına olan olumlu etkinlerine vurgu yaptı.

Programların bir diğer adresi olan Müezzinler Orhangazi Ortaokulu’nda ise yazar Gülşen Yıldız, yerel yemekler üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

Özellikle manav yemekleri konusunda öğrencilere bilgi veren Yıldız, şehrimizin zengin ve kadim mutfağına dair bilgiler verdi.