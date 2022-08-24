Son Dakika

Sakaryalı minikler SGM’de öğreniyor

Yerel 24.08.2022, 16:23
Sakaryalı minikler SGM’de öğreniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından minik öğrencilere yönelik düzenlenen eğitimler devam ediyor. Kur’an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi dersinde çocuklar Kur’an eğitimi alıyor, değerlerini öğreniyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara yönelik eğitimler tüm hızıyla devam ediyor.

14 farklı branştan eğitimlerin sunulduğu Sosyal Gelişim Merkezi’nde minik öğrencilere Kur’an eğitiminin yanı sıra ahlak, hoşgörü, saygı-sevgi, temizlik ve manevi değerler ile ilgili eğitimler sunuluyor.

Hikâyeler ve eğitsel oyunlar eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklar keyifli saatler geçiriyor.

Sosyal Gelişim Merkezimizde çocuklarımıza yönelik her hafta farklı alanlarda farkla eğitimler verildiğine dikkat çekildi.

Yorumlar (0)
29
hafif yağmur
Namaz Vakti 24 Ağustos 2022
İmsak 04:42
Güneş 06:15
Öğle 13:12
İkindi 16:56
Akşam 19:58
Yatsı 21:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 3 7
2. Başakşehir 3 7
3. Beşiktaş 3 7
4. Gaziantep FK 3 7
5. Antalyaspor 3 6
6. Adana Demirspor 3 6
7. Giresunspor 3 6
8. Galatasaray 3 6
9. Trabzonspor 3 6
10. Konyaspor 3 5
11. Alanyaspor 3 5
12. Kayserispor 3 3
13. Sivasspor 3 2
14. Ankaragücü 2 1
15. Ümraniye 3 1
16. Hatayspor 2 0
17. Karagümrük 2 0
18. İstanbulspor 3 0
19. Kasımpaşa 3 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 2 6
2. Samsunspor 2 4
3. Gençlerbirliği 2 4
4. Eyüpspor 2 4
5. Göztepe 2 4
6. Pendikspor 2 4
7. Bandırmaspor 1 3
8. Sakaryaspor 2 3
9. Boluspor 2 3
10. Adanaspor 2 2
11. Erzurumspor 2 2
12. Rizespor 2 2
13. Denizlispor 2 1
14. Altınordu 2 1
15. Keçiörengücü 2 1
16. Ö.K Yeni Malatya 2 1
17. Tuzlaspor 2 1
18. Manisa Futbol Kulübü 1 0
19. Altay 2 0
Takımlar O P
1. Arsenal 3 9
2. M.City 3 7
3. Leeds United 3 7
4. Tottenham 3 7
5. Brighton 3 7
6. Newcastle 3 5
7. Fulham 3 5
8. Brentford 3 4
9. Crystal Palace 3 4
10. Nottingham Forest 3 4
11. Southampton 3 4
12. Chelsea 3 4
13. Aston Villa 3 3
14. M. United 3 3
15. Bournemouth 3 3
16. Liverpool 3 2
17. Everton 3 1
18. Wolverhampton Wanderers 3 1
19. Leicester City 3 1
20. West Ham United 3 0
Takımlar O P
1. Villarreal 2 6
2. Real Madrid 2 6
3. Real Betis 2 6
4. Osasuna 2 6
5. Barcelona 2 4
6. Rayo Vallecano 2 4
7. Athletic Bilbao 2 4
8. Atletico Madrid 2 3
9. Girona 2 3
10. Valencia 2 3
11. Real Sociedad 2 3
12. Almeria 2 1
13. Sevilla 2 1
14. Mallorca 2 1
15. Espanyol 2 1
16. Celta Vigo 2 1
17. Elche 2 1
18. Real Valladolid 2 1
19. Cadiz 2 0
20. Getafe 2 0