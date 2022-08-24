Sakaryalı minikler SGM’de öğreniyor
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından minik öğrencilere yönelik düzenlenen eğitimler devam ediyor. Kur’an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi dersinde çocuklar Kur’an eğitimi alıyor, değerlerini öğreniyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara yönelik eğitimler tüm hızıyla devam ediyor.
14 farklı branştan eğitimlerin sunulduğu Sosyal Gelişim Merkezi’nde minik öğrencilere Kur’an eğitiminin yanı sıra ahlak, hoşgörü, saygı-sevgi, temizlik ve manevi değerler ile ilgili eğitimler sunuluyor.
Hikâyeler ve eğitsel oyunlar eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklar keyifli saatler geçiriyor.
Sosyal Gelişim Merkezimizde çocuklarımıza yönelik her hafta farklı alanlarda farkla eğitimler verildiğine dikkat çekildi.
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|2
|4
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|4
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|4
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|1
|3
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|2
|3
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|2
|3
|10. Adanaspor
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|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Ö.K Yeni Malatya
|2
|1
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|2
|1
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
|3
|7
|6. Newcastle
|3
|5
|7. Fulham
|3
|5
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|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
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|3
|4
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|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
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|3
|3
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|3
|3
|15. Bournemouth
|3
|3
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|2
|17. Everton
|3
|1
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|3
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|6
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|2
|6
|4. Osasuna
|2
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Atletico Madrid
|2
|3
|9. Girona
|2
|3
|10. Valencia
|2
|3
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|2
|3
|12. Almeria
|2
|1
|13. Sevilla
|2
|1
|14. Mallorca
|2
|1
|15. Espanyol
|2
|1
|16. Celta Vigo
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Real Valladolid
|2
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0