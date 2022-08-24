Sakaryalı minikler SGM’de öğreniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından minik öğrencilere yönelik düzenlenen eğitimler devam ediyor. Kur’an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi dersinde çocuklar Kur’an eğitimi alıyor, değerlerini öğreniyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara yönelik eğitimler tüm hızıyla devam ediyor.

14 farklı branştan eğitimlerin sunulduğu Sosyal Gelişim Merkezi’nde minik öğrencilere Kur’an eğitiminin yanı sıra ahlak, hoşgörü, saygı-sevgi, temizlik ve manevi değerler ile ilgili eğitimler sunuluyor.

Hikâyeler ve eğitsel oyunlar eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklar keyifli saatler geçiriyor.

Sosyal Gelişim Merkezimizde çocuklarımıza yönelik her hafta farklı alanlarda farkla eğitimler verildiğine dikkat çekildi.